G.Šumers medijiem atklāj, ka tiesa nolēma anulēt draudzes īpašuma tiesības uz ēku “Lūgšanas nams”, kas gadu desmitiem tika celta par draudzes locekļu ziedojumiem. Neskatoties uz to, ka objekta tirgus vērtība pārsniedz trīs miljonus eiro, pilsēta to pārņem bez maksas, atsaucoties uz zemes nomas līguma termiņa beigām. Turklāt draudzei, kas zaudējusi savu īpašumu, uzlikts papildu finansiāls slogs: tiesa uzlikusi par pienākumu ticīgajiem samaksāt Rīgas domei tiesāšanās izdevumus 9 966,63 eiro apmērā.
Draudze Ģetzemane ir oficiāli reģistrēta reliģiska organizācija ar sabiedriskā labuma statusu. Draudzes mācītājs notikušajā saskata “tiesisko cinismu”, kurā vara “atteicās pagarināt nomas līgumu, neskatoties uz to, ka draudzei ir spēkā esoša būvatļauja līdz 2027. gadam.
“Šodien zem Rīgas modernās attīstības lozungiem mums atņem ne tikai sienas, bet garīgās mājas. Iekļaujošums beidzas tur, kur sākas interese par dārgo zemi Skanstes rajonā. Tas ir tiešs uzbrukums reliģiskajai brīvībai un īpašuma tiesībām Latvijā,” tā draudzes pārstāvis.
Draudze ir apņēmusies aizstāvēt savas tiesības un aicina tiesībsargus un starptautisko sabiedrību iejaukties situācijā, lai apturētu šo viņu vārdiem nodēvēto “pašvaldības reiderisma” aktu.
G.Šumers uzskata, ka šis gadījums “rada bīstamu precedentu visiem Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām. Ja šodien pašvaldība var atņemt īpašumu baznīcai, motivējot to ar “pašvaldības vajadzībām” un formāliem termiņiem, tad rīt apdraudēts var būt jebkurš nekustamā īpašuma īpašnieks, kura intereses nesakrīt ar valdošās koalīcijas plāniem,” tā draudzes vadītājs.