Pētījumā secināts, ka jaunieši meklē ne tikai garīgas atbildes, bet arī piederības sajūtu un kopienu, kurā justies pieņemtiem. Viņiem ir svarīgi savu ticību ne tikai saglabāt personīgā līmenī, bet arī īstenot ikdienā un dalīties savā pieredzē ar citiem. Pētnieki norāda, ka šī tendence maina priekšstatu par jaunās paaudzes attieksmi pret reliģiju. Laikā, kad bieži tiek runāts par jauniešu attālināšanos no baznīcas, daļa mūsdienu jauniešu tieši pretēji — aktīvi meklē garīgu piepildījumu un iesaistās draudžu dzīvē. Šie dati mudina baznīcas vairāk ieklausīties jauniešos un veidot vidi, kurā viņi var augt ticībā, attiecībās un kopienā.
Ceturtdiena, 23. jūlijs, 2026 14:00
Mūsdienu jaunieši arvien aktīvāk iesaistās baznīcas dzīvē
Jauns pētījums liecina, ka mūsdienu jaunieši nav tik attālināti no ticības, kā nereti tiek uzskatīts. Daudzi jaunie kristieši biežāk apmeklē baznīcu, piedalās draudžu aktivitātēs un atklāti stāsta par savu ticību.