Māksliniece stāstīja, ka viņas vecmāmiņai bijusi būtiska loma viņas ticības veidošanā bērnībā, augot Kvīnsas rajonā Ņujorkā. Atceroties savu bērnību, viņa teica: „Pieaugušo strīdi, kuros bija jāiesaista policija, bija ikdienišķa parādība.” Šo nemieru laikā vecmāmiņa viņai un brālēniem lika doties klusā istabā un lūgt. Viņa turpretī domājusi: „Ja mana vecmāmiņa mums lika to darīt, es domāju – tam ir jādarbojas”.
Mūziķe stāstot par savu pieredzi mūzikas industrijā to raksturoja kā „pastāvīgu garīgu cīņu”. Nikija Mināža intervijā arī uzsvēra, ka attiecības ar Dievu maina cilvēka skatījumu uz dzīvi. Viņa teica: „Pasaule māca cilvēkiem meklēt apkārtējo atzinību un vērtējumu. Bet, kad tev rūp Dievs, tad svarīgi kļūst tikai tas, vai Tas Kungs ir apmierināts ar tavu dzīvi. Es zinu, ka, ja Dievs mani ir aicinājis kaut ko darīt, Viņš arī dos visu nepieciešamo, lai to paveiktu. Tāpēc mani vairs neuztrauc tas, ko saka citi cilvēki.”