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Ceturtdiena, 25. jūnijs, 2026 08:09

Mūziķe Nikija Mināža sākusi runāt par savu kristīgo ticību

Latvijas Kristīgais radio
Mūziķe Nikija Mināža sākusi runāt par savu kristīgo ticību
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 25. jūnijs, 2026 08:09

Mūziķe Nikija Mināža sākusi runāt par savu kristīgo ticību

Latvijas Kristīgais radio

Pazīstamā amerikāņu repa un popmūzikas māksliniece Nikija Mināža atklātā sarunā ar interneta evaņģēlistu Braisu Krofordu stāstījusi par savu kristīgo ticību un garīgajām cīņām mūzikas industrijā. Pēdējā gada laikā Mināža arvien biežāk publiski runājusi par savu kristīgo ticību. Viņa arī aicinājusi ASV prezidentu Donald Trump pievērst uzmanību kristiešu vajāšanām Nigērijā.

Māksliniece stāstīja, ka viņas vecmāmiņai bijusi būtiska loma viņas ticības veidošanā bērnībā, augot Kvīnsas rajonā Ņujorkā. Atceroties savu bērnību, viņa teica: „Pieaugušo strīdi, kuros bija jāiesaista policija, bija ikdienišķa parādība.” Šo nemieru laikā vecmāmiņa viņai un brālēniem lika doties klusā istabā un lūgt. Viņa turpretī domājusi: „Ja mana vecmāmiņa mums lika to darīt, es domāju – tam ir jādarbojas”.

Mūziķe stāstot par savu pieredzi mūzikas industrijā to raksturoja kā „pastāvīgu garīgu cīņu”. Nikija Mināža intervijā arī uzsvēra, ka attiecības ar Dievu maina cilvēka skatījumu uz dzīvi. Viņa teica: „Pasaule māca cilvēkiem meklēt apkārtējo atzinību un vērtējumu. Bet, kad tev rūp Dievs, tad svarīgi kļūst tikai tas, vai Tas Kungs ir apmierināts ar tavu dzīvi. Es zinu, ka, ja Dievs mani ir aicinājis kaut ko darīt, Viņš arī dos visu nepieciešamo, lai to paveiktu. Tāpēc mani vairs neuztrauc tas, ko saka citi cilvēki.”

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