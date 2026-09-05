Runājot par Jēzus Kristus nāvi pie krusta, Vikhems uzsver, ka Kristus izdarīja to, ko cilvēks pats nespēj izdarīt, uzņemoties grēka un nāves nastu. Viņš arī atgādina, ka kristieša identitāti nenosaka panākumi, sabiedrības atzinība vai paveikto darbu daudzums, bet gan attiecības ar Dievu. Vikhems uzskata, ka pielūgsme nav tikai dziesmas dievkalpojumā, bet dzīvesveids, kas izpaužas ģimenē, darbā, attiecībās ar citiem un ikdienas izvēlēs. Viņš atzīst, ka mācīties paļauties uz Dieva žēlastību ir process, kas turpinās visa mūža garumā. Savā jaunajā grāmatā Everyday Hallelujah mūziķis aicina kristiešus pamanīt Dieva klātbūtni arī ikdienišķos dzīves brīžos un atteikties no nepieciešamības pastāvīgi pierādīt savu vērtību. Vikhema vēstījums ir vienkāršs, bet būtisks: Dieva mīlestība nav kaut kas, ko cilvēkam jāizpelnās, bet dāvana, ko ticībā var pieņemt.
Mūziķis Fils Vikhems: Dieva mīlestība nav jāizpelnās
Kristīgās mūzikas izpildītājs Fils Vikhems atklāti stāstījis par savu cīņu ar sajūtu, ka viņam jāapliecina sava vērtība, lai būtu Dieva mīlestības cienīgs. Viņš atzīst, ka arī pēc daudziem ticības gadiem šī sajūta joprojām mēdz atgriezties, liekot domāt, ka vispirms jāizdara pietiekami daudz, lai Dievs būtu ar viņu apmierināts. Vikhems norāda, ka šāda domāšana var pārvērst ticību centienos nopelnīt Dieva labvēlību, nevis pieņemt Viņa žēlastību. Mūziķis uzsver, ka Svētie Raksti māca pretējo, proti, Dieva mīlestība un žēlastība nav atalgojums par cilvēka sasniegumiem.