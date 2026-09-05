Runājot par Jēzus Kristus nāvi pie krusta, Vikhems uzsver, ka Kristus izdarīja to, ko cilvēks pats nespēj izdarīt, uzņemoties grēka un nāves nastu. Viņš arī atgādina, ka kristieša identitāti nenosaka panākumi, sabiedrības atzinība vai paveikto darbu daudzums, bet gan attiecības ar Dievu. Vikhems uzskata, ka pielūgsme nav tikai dziesmas dievkalpojumā, bet dzīvesveids, kas izpaužas ģimenē, darbā, attiecībās ar citiem un ikdienas izvēlēs. Viņš atzīst, ka mācīties paļauties uz Dieva žēlastību ir process, kas turpinās visa mūža garumā. Savā jaunajā grāmatā Everyday Hallelujah mūziķis aicina kristiešus pamanīt Dieva klātbūtni arī ikdienišķos dzīves brīžos un atteikties no nepieciešamības pastāvīgi pierādīt savu vērtību. Vikhema vēstījums ir vienkāršs, bet būtisks: Dieva mīlestība nav kaut kas, ko cilvēkam jāizpelnās, bet dāvana, ko ticībā var pieņemt.