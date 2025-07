Nacionālā lūgšanu diena par Ukrainu – 5. jūlijs

Nacionālās lūgšanu dienas par Ukrainu vadmotīvs ir citāts no Bībeles: "un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi." (2. Laiku grāmata 7:14)

2022. gadā kara dēļ Nacionālā lūgšanu diena notika baznīcās. 2023. gadā Nacionālā lūgšanu diena notika Bučā. Pērn lūgšanas aizvadītas Sporta pilī Kijivā, kur tās norisināsies arī šogad. Jūnijā tika publicēta arī oficiālā deklarācija par Nacionālo lūgšanu dienu par Ukrainu. Līdzīgas lūgšanu dienas notiek arī ASV un Lielbritānijā, kas kļuvušas par piemēru Ukrainai.