Katru mēnesi bērni varēs izlasīt piedzīvojumu stāstu no kāda kontinenta vai pasaules daļas, iemācīties īpašu atmiņas pantu no Bībeles, uzzināt kādu interesantu faktu no dabas, papildināt Zemes karti ar jaunām iegūtām uzlīmēm un saņemt kāda dzīvnieka mini figūru no attiecīgās dabas teritorijas. Plašāka informācija par konkursu „Dievs visu Zemi Savās rokās tur” būs lasāma žurnāla „Adventes Vēstis” janvāra numurā. Žurnālu var iegādāties izdevniecības „Patmos” grāmatu veikalā Rīgā vai patmos.lv.
Svētdiena, 14. decembris, 2025 10:27
Nākamgad bērni varēs piedalīties Bībeles konkursā par Zemi
Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienība izziņojusi jaunu Bībeles konkursu bērniem „Dievs visu Zemi Savās rokās tur”, kas norisināsies nākamajā gadā. Tā būs iespēja caur dažādiem Bībeles stāstiem un uzdevumiem kopīgi veidot Zemes karti.