"Nakts krustaceļš" - Gavēņa laika garīgs un fizisks pārgājiens Ogrē

27.martā jau ceturto reizi Latvijā notiks "Nakts krustaceļš". To organizē Ogres svētā Meinarda Romas katoļu draudze, stāstot, ka tā ir iespēja Gavēņa laikā gan fiziski, gan garīgi doties ceļā kopā ar Jēzu, Baznīcu un brāļiem un māsām.

Senais Krustaceļš izdzīvots mūsdienīgā veidā, piemērots jauniešiem, ģimenēm un ikvienam, kurš ir gatavs Ogres kalnainajā apvidū pārvarēt 25km distanci un atrast 14 kontrolpunktus – Krustaceļa stacijas.  

Kas dalībniekus sagaida šajā pārdomu ceļā?

Krustaceļā jāatrod 14 kontrolpunkti - krustaceļa stacijas, kas izvietoti Ogres pilsētā un apkārtnē un kuros dalībniekus gaidīs dažādu draudžu sagatavoti garīgi un fiziski vingrinājumi. Pasākums tiek organizēts pēc rogairinga principiem. Katrā kontrolpunktā būs īpašais uzdevums – būs jādarbojas gan fiziski, gan arī jādomā un jāspēj sadarboties! Pēc fiziskā uzdevuma veikšanas, kontrolpukta pārstāvis rosinās uz pārdomām par svarīgiem mūsu dzīves aspektiem un palīdzēs mums ieraudzīt to Jēzus dzīves gaismā!

Apbalvošana un ieguvumi

Sacensībās varēs iegūt balvas paši ātrākie, tomēr šajā ceļā galvenais ieguvējs būs tas, kurš no sirds pārdomās Jēzus dzīvi un to, kā mēs varam labāk dzīvot pēc Viņa piemēra! Ikviens tiek aicināts veidot komandu no 2-5 cilvēkiem un pieteikties elektroniski: www.ej.uz/ogresnakts. Pasākuma sākums plkst. 20.00, dalībnieku reģistrācija klātienē no 19.00 pie Ogres svētā Meinarda Romas katoļu baznīcas, Meža prospektā 1. Finišs tiek slēgts 28.martā plkst. 5.00. Visu nakti baznīca būs atvērta un tur būs iespēja pavadīt laiku klusā pielūgsmē – meditācijā.

