Šī gada 15. maijā Asociācija “Ģimene” Ģimenes dienas ietvaros Rīgā organizēja diskusiju “PASTĀVĒT”, pulcējot plašu interesentu loku sarunai par ģimenes vērtībām, sabiedrības attīstību, atbildību un spēju saglabāt nelokāmu stāju mūsdienu izaicinājumos.
Diskusijas vadītāja, žurnāliste, biedrības “Esmu dzīvs” vadītāja Laura Doveika, atklājot Ģimenes dienas diskusiju vakaru “PASTĀVĒT”, kas norisinājās 2026. gada 15. maijā, uzsvēra, ka šī saruna ir par spēju pastāvēt sarežģītā un nemierīgā laikā — laikā, kad pasaulē valda nedrošība, satricinājumi un pārmaiņas. Viņa atgādināja, ka kristīgā ticība dod pamatu un drošību arī šādos apstākļos, jo Dievs jau iepriekš ir brīdinājis par grūtiem laikiem un devis cilvēkiem stiprinājumu, kā tajos dzīvot ar cerību un drosmi.
Savā priekšlasījumā Vija Beinerte pievērsās Rietumu civilizācijas garīgajam stāvoklim un ideoloģiskajām pārmaiņām, analizējot komunisma, kreisā liberālisma un citu ideoloģiju ietekmi uz ģimenes institūtu un sabiedrības vērtību sistēmu. Viņa īpaši uzsvēra ģimenes lomu kā vietu, kur tiek nodotas nākamajām paaudzēm morālās un garīgās vērtības, kas palīdz cilvēkam saglabāt stāju un orientēties pasaulē. Runātāja akcentēja arī to, ka cīņa par ģimeni šobrīd notiek ne tikai politikā vai kultūrā, bet arī cilvēka apziņā un garīgajā telpā.
Agnese Irbe savukārt sniedza plašu pārskatu par pēdējo gadu notikumiem Latvijā saistībā ar ģimenes, laulības un dzīvības aizsardzības jautājumiem. Viņa analizēja Satversmes tiesas spriedumu, partnerības institūta ieviešanu, Stambulas konvencijas ratifikāciju, abortu jautājumu aktualitāti, kā arī konservatīvās pilsoniskās kustības attīstību Latvijā. Agnese Irbe uzsvēra, ka, neraugoties uz politiskām neveiksmēm un sabiedrības polarizāciju, pēdējos gados Latvijā ir izveidojusies aktīva sociāli konservatīva kustība, kas darbojas izdevējdarbībā, sabiedriskajā telpā, konferencēs un pilsoniskajās iniciatīvās.
Andis Kudors savā priekšlasījumā aplūkoja ģimenes vērtību un sabiedrības procesu ārpolitisko un garīgo dimensiju. Viņš runāja par taisnīguma nozīmi kristīgajā pasaules skatījumā, kritizēja tendenci Rietumu sabiedrībā atteikties no patiesības un taisnīguma “miera par katru cenu” vārdā, kā arī pievērsās jautājumiem par vīrišķības krīzi, dzimtes (gender) ideoloģiju, radikālā islāma izaicinājumiem un sabiedrības garīgo dezorientāciju. Runātājs vairākkārt uzsvēra nepieciešamību kristiešiem nebaidīties publiski aizstāvēt savu pārliecību un būt gataviem palikt mazākumā.
Plaša diskusijas daļa tika veltīta jautājumiem par demogrāfisko situāciju Latvijā, abortiem, bērnu audzināšanu un jauniešu pasargāšanu no ideoloģiska spiediena. Runātāji akcentēja ģimenes nozīmi bērnu vērtību veidošanā, kā arī nepieciešamību stiprināt vecāku lomu un kristīgo mācību.
Diskusijas noslēgumā dalībnieki vienojās, ka ģimene joprojām ir viens no svarīgākajiem sabiedrības balstiem un ka arī sarežģītos laikos ir iespējams saglabāt drosmi, patiesību un cerību.
