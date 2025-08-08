Nedēļas nogalē Aglonā sāksies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pirmie pasākumi

Svētdien, 10.augustā, Aglonas bazilikā svētā mise notiks plkst.10, plkst.12 un plkst.18. Pirmdiena, 11.augusts, būs slimniekiem veltīta diena. Šajā dienā plkst.12 būs svētā mise par slimniekiem, bet plkst.19 - Vissvētākās Jaunavas Marijas no Aglonas, Latvijas galvenās aizbildnes, svētā mise.
12.augusts būs ģimenēm veltīta diena, kad plkst.12 tiks svinēta svētā mise par ģimenēm. Otrs dievkalpojums notiks plkst.19. Savukārt 13.augustā Aglonā tiks aizlūgts par mieru. Šīs dienas vakarā parasti jaunieši un Aglonā līdz šim ienākušie svētceļnieki pulcēsies bazilikā uz lūgšanu, slavēšanas un liecību vakaru.
Visās iepriekš minētajās dienās bazilikā plkst.11 būs Rožukroņa lūgšana, bet plkst.15 - Dieva žēlsirdības kronītis.
14.augstā tiks svinēta svētā Meinarda piemiņas diena. Plkst.10 bazilikā notiks svētā Meinarda piemiņas dienas dievkalpojums. Pēc Rožukroņa lūgšanas plkst.12 pie Dievmātes altāra būs svētā mise, kas tradicionāli veltīta svētvietā kājām ienākušajiem un ar velosipēdiem atbraukušajiem svētceļniekiem. Šo dievkalpojumu vadīs Rīgas palīgbīskaps Andris Kravalis.
Pēc Dieva žēlsirdības kronīša plkst.15.15 bazilikas kriptā notiks Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta rīkotā katehēze. Plkst.16 bazilikā notiks svētā Meinarda dienas svētā mise. Savukārt ar veseperēm plkst.18.30 sāksies Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku vigīlija. Plkst.19 Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pie pāvesta altāra svinēs vigīlijas svēto misi. Vesperu un svētās mises laikā dziedās Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris "Credo".
Plkst.22 būs Tautas krustaceļš, kuru vadīs priesteri Mārtiņš Klušs un Haralds Broks. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies Latgales draudžu apvienotais koris (diriģente Juta Kondavniece, ērģelniece Ieva Rozenbaha). Pēc krustaceļa plkst.23.30 būs svētā mise, kuru vadīs Jelgavas diecēzes emeritētais bīskaps Edvards Pavlovskis, dziedās - Preiļu draudzes koris.
15.augustā pirmais dievkalpojums būs plkst.7 bazilikā, bet plkst.9 pie bazilikas dārza altāra svēto misi vadīs Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins. Plkst.10 svētā mise būs bazilikas kriptā, pēc kuras būs rožukroņa lūgšana.
Svētku svinīgā svētā mise sāksies plkst.12 pie pāvesta altāra. To vadīs apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Georgs Gensvains. Svētās mises laikā dziedās Latgales draudžu apvienotais koris. Svinīgu noslēgumā, kas paredzēts ap plkst.15, klātesošos uzrunās Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.