"Esmu pārliecināts, ka neviens no mums, kas pazīstam ticību un mūsu Kungu Jēzu, neesam sasnieguši pilnību. Mums ir uz ko tiekties!" savā jaunā gada sveicienā norāda A.Rižeščenoks. Viņš atgādina, ka katrs joprojām var garīgi augt un piekrist šai nepieciešamībai, ja savā sirdī ir gana pazemīgs.
"Gribu novēlēt gan sev, gan jums - šajā jaunajā gadā piedzīvot vairāk un vairāk Kristu mūsu dzīvē, redzēt Viņa godību, varenību, piedzīvot Viņa klātbūtni un Viņa varenos darbus. Lai Dievs dod, ka mēs nepaliekam pie tā, ko esam piedzīvojuši kādreiz. Lai mēs varam šajā jaunajā gadā redzēt un piedzīvot Dieva varenību visā tā krāšņumā gan šeit Latvijā, gan visā plašajā pasaulē. Svētīgu jums ikvienam jauno 2026. gadu!"