Otrdiena, 06.01.2026 10:52
Arnita, Spulga
Otrdiena, 06.01.2026 10:52
Arnita, Spulga
Otrdiena, 6. janvāris, 2026 10:20

Nepaliekam pie tā, ko esam kādreiz piedzīvojuši!

Viktorija Slavinska-Kostigova
Nepaliekam pie tā, ko esam kādreiz piedzīvojuši!
Latvijas Lūgšanu tīkla vadītājs un mācītājs Artūrs Rižeščenoks, attēls no personīgā arhīva
Otrdiena, 6. janvāris, 2026 10:20

Nepaliekam pie tā, ko esam kādreiz piedzīvojuši!

Viktorija Slavinska-Kostigova

Balts un bagāts ar sniegu ir iesācies jaunais 2026. gads. Latvijas Lūgšanu tīkla vadītājs un mācītājs Artūrs Rižeščenoks, uzrunājot savus sociālā tīkla sekotājus, par ceļavārdiem jaunajā gadā izvēlējies pāris pantus no vēstules Kolosiešiem 2. nodaļas - "Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!"

"Esmu pārliecināts, ka neviens no mums, kas pazīstam ticību un mūsu Kungu Jēzu, neesam sasnieguši pilnību. Mums ir uz ko tiekties!" savā jaunā gada sveicienā norāda A.Rižeščenoks. Viņš atgādina, ka katrs joprojām var garīgi augt un piekrist šai nepieciešamībai, ja savā sirdī ir gana pazemīgs. 

"Gribu novēlēt gan sev, gan jums - šajā jaunajā gadā piedzīvot vairāk un vairāk Kristu mūsu dzīvē, redzēt Viņa godību, varenību, piedzīvot Viņa klātbūtni un Viņa varenos darbus. Lai Dievs dod, ka mēs nepaliekam pie tā, ko esam piedzīvojuši kādreiz. Lai mēs varam šajā jaunajā gadā redzēt un piedzīvot Dieva varenību visā tā krāšņumā gan šeit Latvijā, gan visā plašajā pasaulē. Svētīgu jums ikvienam jauno 2026. gadu!"

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?