Atkal fokusā divstāvu gultas kara bēgļiem Ukrainā
Krievijas armijas spiediena dēļ Ukrainas austrumos turpinās iekšējā bēgļu plūsma. Cilvēkiem, kas pametuši savas mājas, nepieciešama droša vieta, kur pārnakšņot.
Divstāvu gultas ļauj divkāršot izmitināšanas kapacitāti dievnamos un kopienu centros, kur nav iespēju paplašināt telpas.
“Ukrainā esam daudz izdarījuši – nogādājuši pārtikas pakas, ļoti nepieciešamos ģeneratorus, bet milzīgs darbs vēl priekšā. Divstāvu gultas ir reāla, taustāma palīdzība ģimenēm, kurām vajadzīga droša vieta un siltums,” uzsver Pēteris Eisāns.
Koka konstruktīvo daļu jeb gultas rāmji tiks izgatavoti Latvijā, bet matrači iegādāti vietējā tirdzniecībā. Vienas gultas un matraču orientējošā pašizmaksa ir 250 eiro. Visi saziedotie līdzekļi tiks novirzīti ražošanai un transportēšanai uz Ukrainu. 11. decembrī notiks “Dubultošanas diena”, kuras laikā ievāktie ziedojumi tiks dubultoti pateicoties vairāku uzņēmēju iniciatīvai un iesaistei.
Attēlā 2022. gadā viena no pirmajām izgatavotajām koka divstāvu gultām, kas tika nogādāta Ukrainā
Plašāks akcijas darbs pēdējos gados
Lai arī “Zvaigzne Austrumos” sākotnēji izveidota kā dāvaniņu akcija bērniem karadarbības zonās, tās darbība būtiski paplašinājusies. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Latvija šīs akcijas ietvaros sniegusi atbalstu Ukrainas cilvēkiem:
-uz Ukrainu jau nosūtītas vairāk nekā 300 divstāvu gultas ar matračiem;
-piegādātas pārtikas pakas un ģeneratori;
-sniegts atbalsts draudzēm, kuru telpās izmitina iekšējos bēgļus.
Ukrainā kopš kara sākuma sagrauti vai bojāti vairāk nekā pusotrs tūkstotis kultūras mantojuma objekti un vairāk nekā 2400 kultūras infrastruktūras ēkas, tostarp vairāki simti baznīcu – telpas, kurās arī tiek uzņemti kara bēgļi.
Starptautiska palīdzība – no Jordānijas līdz Gruzijai
Gadu gaitā “Zvaigzne Austrumos” komanda un brīvprātīgie paveikuši plašu praktisku atbalsta darbu:
-Jordānijā – strādājušas sertificētas protēžu speciālistes, lai karā traumētiem cilvēkiem atjaunotu spēju atkal staigāt.
-Mūzikas terapeites sniegušas emocionālu rehabilitāciju bēgļiem.
-Sertificēti nometņu vadītāji organizējuši vasaras nometnes Krievijas–Gruzijas kara bēgļu bērniem Gruzijā.
-Jau trīs gadus nodrošinātas vasaras nometnes arī Latvijā patvērumu guvušajiem ukraiņu bērniem.
“Mēs nemēģinām glābt visu pasauli. Aiz katras ziedotās dāvaniņas ir cilvēks ar savu stāstu. Un arī katram bērnam, kas saņem palīdzību, ir vārds, uzvārds un bieži vien dramatisks dzīves ceļš. Mēs būvējam tiltus starp cilvēkiem,” saka Pēteris Eisāns.
Vairāk nekā 24 tūkstoši dāvanu kastīšu – akcijas pirmsākumi
Labdarības akcija “Zvaigzne Austrumos” dibināta 2014. gada 31. oktobrī, kad mācītājs redzēja ziņu sižetu par ISIS nežēlību pret Irākas bērniem. Pēteri Eisānu dziļi aizskāra redzētais tēvs, kurš uz rokām nesa savu nogalināto meitu. Viņš saprata, ka nespēj palikt vienaldzīgs. Kopš tā laika:
-24 156 piepildītas kurpju kastītes kā dāvanas nonākušas pie bērniem Sīrijā, Irākā, Sudānā, Gruzijā un Indijā;
-dāvaniņas ziedojuši bērnudārzi, skolas, uzņēmumi, draudzes un privātpersonas visā Latvijā;
-katru gadu Adventē akcija apvienojusi tūkstošiem Latvijas cilvēku.
Aicinājums iesaistīties katram
“Zvaigzne Austrumos” aicina Latvijas iedzīvotājus, uzņēmumus, draudzes un organizācijas pievienoties šī gada akcijai. “Ja mēs varam palīdzēt kaut vienai ģimenei siltumā pavadīt nakti vai kādam bērnam dot laiku atpūtai un drošībai, tas ir tā vērts. Mazs ziedojums Latvijā var kļūt par lielu izmaiņu kādas ģimenes dzīvē Ukrainā,” uzsver Pēteris Eisāns.
Papildu informācija un kontakti:
Mājaslapa: www.zvaigzneaustrumos.lv
Facebook: Zvaigzne Austrumos profils
Kontakti: Pēteris Eisāns 27799666