Neviens tā nesaprata jaunatnes garu kā atentātā nošautais Čārlijs. Viņu mīlēja un apbrīnoja

Tramps savā platformā "Truth Social" aicināja cilvēkus aizlūgt par Kērku. Kristīgā ticība un ģimene ieņēma nozīmīgu vietu Kērka publiskajā darbībā. Čārlijs vienā intervijā, kad viņam jautāja, ar ko viņš grib palikt atmiņā, kad aizies no šīs pasaules, atbildēja - ar savu ticību. “Man ticība ir pats svarīgākais, ar to es gribu tikt pieminēts.”
Viņš tika uzskatīts par konservatīvās kustības nākotni. Apmeklējot ASV universitātes, Kērks uzaicināja studentus debatēt ar viņu straujās domu apmaiņās, kas pēc tam cirkulēja tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika uzaicināti progresīvie studenti, kas bija Kērka viedokļu pretinieki. Kad Kērks pērn oktobrī uzrunāja universitātes studentus Nevadā, daži no klausītājiem nosauca viņu par svaiga gaisa malku universitāšu pilsētiņās, kur saskaņā ar labējo politiķu atzinumu dominē liberālā ideoloģija.
Kad kļuva zināms par Kērka nāvi, Tramps lika nolaist ASV karogus pusmastā līdz nedēļas beigām.
"Godinot Čārliju Kērku, patiesi dižu amerikāņu patriotu, es lieku nolaist pusmastā visus ASV karogus visā Savienoto Valstu teritorijā līdz plkst.18 svētdienas vakarā," tā Tramps.
Neskaitāmi cilvēki visā pasaulē piemin nošauto Č.Kērku, vislielāko līdzjūtību izsakot viņa ģimenei - sievai un meitai (3 gadi) un dēlam (1 gads). Arnolds Švarcenegers ierakstā platformā X pauda līdzjūtību Čārlija ģimenei un visai ASV sabiedrībai. Viņš norādīja, ka politika Amerikā ir kļuvusi par slimību ar nāvējošām sekām, tomēr aicināja nepakļauties pesimismam. “Šī ir smaga traģēdija, bet tai jābūt arī brīdim, kad cilvēki atklāj no jauna savu cilvēcību,” viņš rakstīja.
Latviešu režisors Alvis Hermanis raksta: "Čārlija Kērka slepkavību gandrīz var salīdzināt ar Kenedija gadījumu. Tie, kas seko ASV procesiem, sapratīs. Neviens jaunās paaudzes intelektuālis nav darījis tik daudz vārda brīvības un veselā saprāta aizstāvībai, kā viņš. Jaunās paaudzes kreisajiem viņš bija drauds nr1."