Piektdiena, 12.09.2025 22:07
Erna, Eva, Evita
Piektdiena, 12.09.2025 22:07
Erna, Eva, Evita
Ceturtdiena, 11. septembris, 2025 09:36

Neviens tā nesaprata jaunatnes garu kā atentātā nošautais Čārlijs. Viņu mīlēja un apbrīnoja

Viktorija Slavinska-Kostigova
Neviens tā nesaprata jaunatnes garu kā atentātā nošautais Čārlijs. Viņu mīlēja un apbrīnoja
Ceturtdiena, 11. septembris, 2025 09:36

Neviens tā nesaprata jaunatnes garu kā atentātā nošautais Čārlijs. Viņu mīlēja un apbrīnoja

Viktorija Slavinska-Kostigova

ASV Jūtas ielejas universitātē (UVU) Oremas pilsētā trešdien, 10. septembrī, tika nošauts ASV prezidenta Donalda Trampa sabiedrotais, konservatīvais influenceris Čārlijs Kērks. 31 gadu vecais Kērks bija konservatīvo republikāņu jaunākās paaudzes pārstāvis, kuram bija miljoniem sekotāju sociālajos medijos. Policija sākotnēji paziņoja, ka aizdomās turamais ir aizturēts, bet Oremas pilsētas mērs Deivids Jangs vēlāk pavēstīja, ka aizturētais cilvēks nav aizdomās turētais un šāvējs vēl nav notverts. Kirks tika sašauts kaklā, uzstājoties ar runu universitātes pilsētiņā. Lai arī cietušais kritiskā stāvoklī tika nogādāts nekavējoties slimnīcā, mediķiem viņa dzīvību glābt neizdevās. Prezidents Donalds Tramps dažas stundas pēc politiskā atentāta rakstīja platformā Truth Social: “Lieliskais un pat leģendārais Čārlijs Kērks ir miris. Neviens Amerikas Savienotajās Valstīs tik labi nesaprata un nesajuta jaunatnes garu kā Čārlijs. Viņu mīlēja un apbrīnoja VISI, īpaši es, un tagad viņš vairs nav ar mums. Mana un Melānijas līdzjūtība viņa brīnišķīgajai sievai Ērikai un ģimenei. Čārlij, mēs tevi mīlam!”

Tramps savā platformā "Truth Social" aicināja cilvēkus aizlūgt par Kērku. Kristīgā ticība un ģimene ieņēma nozīmīgu vietu Kērka publiskajā darbībā. Čārlijs vienā intervijā, kad viņam jautāja, ar ko viņš grib palikt atmiņā, kad aizies no šīs pasaules, atbildēja - ar savu ticību. “Man ticība ir pats svarīgākais, ar to es gribu tikt pieminēts.” 

Viņš tika uzskatīts par konservatīvās kustības nākotni. Apmeklējot ASV universitātes, Kērks uzaicināja studentus debatēt ar viņu straujās domu apmaiņās, kas pēc tam cirkulēja tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika uzaicināti progresīvie studenti, kas bija Kērka viedokļu pretinieki. Kad Kērks pērn oktobrī uzrunāja universitātes studentus Nevadā, daži no klausītājiem nosauca viņu par svaiga gaisa malku universitāšu pilsētiņās, kur saskaņā ar labējo politiķu atzinumu dominē liberālā ideoloģija.

Kad kļuva zināms par Kērka nāvi, Tramps lika nolaist ASV karogus pusmastā līdz nedēļas beigām.

"Godinot Čārliju Kērku, patiesi dižu amerikāņu patriotu, es lieku nolaist pusmastā visus ASV karogus visā Savienoto Valstu teritorijā līdz plkst.18 svētdienas vakarā," tā Tramps.

Neskaitāmi cilvēki visā pasaulē piemin nošauto Č.Kērku, vislielāko līdzjūtību izsakot viņa ģimenei - sievai un meitai (3 gadi) un dēlam (1 gads). Arnolds Švarcenegers ierakstā platformā X pauda līdzjūtību Čārlija ģimenei un visai ASV sabiedrībai. Viņš norādīja, ka politika Amerikā ir kļuvusi par slimību ar nāvējošām sekām, tomēr aicināja nepakļauties pesimismam. “Šī ir smaga traģēdija, bet tai jābūt arī brīdim, kad cilvēki atklāj no jauna savu cilvēcību,” viņš rakstīja.

Latviešu režisors Alvis Hermanis raksta: "Čārlija Kērka slepkavību gandrīz var salīdzināt ar Kenedija gadījumu. Tie, kas seko ASV procesiem, sapratīs. Neviens jaunās paaudzes intelektuālis nav darījis tik daudz vārda brīvības un veselā saprāta aizstāvībai, kā viņš. Jaunās paaudzes kreisajiem viņš bija drauds nr1."

mceu_770932011757573319159.jpg
Čārlijs Kērks: "Ja mēs kā konservatīvie vispār par kaut ko iestājamies, tad tam vajadzētu būt tam, ka mēs sakām jauniešiem: viena no skaistākajām lietām, ko tu vari darīt, ir apprecēties un radīt bērnus.”
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.