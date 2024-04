No 12.04.2023. Ogres Ev. lut. draudzē kurss “Brīvība Kristū”

Kāds no kursa Brīvība Kristū dalībniekiem, liecinot par savu pieredzi, raksta: “Kurss “Brīvība Kristū” ir kā pamācošs un dziedinošs ceļš, kura laikā Dievs mums katram liek ieraudzīt tās bedres, melus, lamatas, kurās ik dienas iekrītam, kurām noticam un kurās turpinām dzīvot. Kursa laikā mums ir iespēja ne tikai ieraudzīt nepatiesās lietas, kurās tik bieži sapinamies, bet arī iemācīties, kā pret tām cīnīties. Ko man ir devis šis kurss? Tas man lika vēlreiz izvērtēt savas attiecības ar Dievu. Padomāt par to, cik lielā mērā es ļauju Dievam ienākt savā dzīvē. Es lasu, klausos, mēģinu izprast Dieva vārdu, bet – vai es mēģinu tam arī atbildēt? Cik liela ir mana vēlme atbildēt un uzticēties Dievam? Šie bija galvenie jautājumi, ko sev uzdevu. Un tieši kursa laikā piedzīvoju īpašu atgadījumu personiskajā dzīvē, kas lika vēlreiz izvērtēt savas attiecības ar Dievu un ieraudzīt tās jaunā gaismā. Dievs uzrunāja mani ļoti īpašā veidā, un tai brīdī es sapratu, ka man ir jāmainās, ka es nevaru turpināt dzīvot tāpat kā iepriekš. Caur patiesi sāpīgu pieredzi es ieraudzīju, cik mīlošs un gādīgs Dievs ir un cik lielu žēlastību Viņš man ir devis un dod katru dienu no jauna. Vienā brīdī ieraudzīju Dievu kā tuvu draugu, kurš man vienmēr ir blakus, vienmēr mani atbalsta un palīdz. Un turpat blakus ieraudzīju sevi, kas tik bieži novēršas un aiziet no šī Drauga. Kad biju ieraudzījusi to šādā veidā, sapratu, ka nevēlos vairs būt tik neuzticams draugs. Vēlos Dievam atbildēt ar to pašu mīlestību, ko Viņš dāvā man. Tādēļ var teikt, ka kurss “Brīvība Kristū” manī izmainīja un nostiprināja kaut ko ļoti fundamentālu – manas attiecības ar Dievu.”

Šis kurss ietver 13 nodarbības, kā arī nedēļas nogali, kuras laikā ir iespēja iet cauri palīgmateriālam -“Soļi uz brīvību Kristū”, tikties ar līdzgaitnieku un mācītāju un atjaunoties Kristus dāvātajā patiesībā un žēlastībā. Kursā ietvertas tādas tēmas kā “Mūsu ikdienas izvēles”, “Kā salauzt pagātnes varu”, “Piedot no sirds”, “Palikt uz pareizā ceļa” un citas. Kā lektori šajā kursā tiks aicināti piedalīties mācītāji Oskars Smoļaks, Krists Kalniņš, Artūrs Bogdanovs, Dainis Pandars, tāpat lekcijas lasīs arī draudžu kalpotāji. Kurss ir veidots tā, lai palīdzētu ieraudzīt, kas mums traucē pieņemt un izdzīvot savu patieso identitāti, kas mums ir dota caur Jēzu Kristu, kā arī spert soļus, lai piedzīvotu Dieva Mīlestību visā tās pilnībā. Jēzus caur savu nāvi pie krusta ir devis mums brīvību no grēka varas, devis iespēju dzīvot patiesā brīvībā ik dienas, un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai šo dāvanu pieņemam, vai nē.

Ja vēlies pieteikties kursam “Brīvība Kristū”, lūdzu aizpildi pieteikuma anketu: https://forms.gle/gJf4MedkbmYfYgoK6