Noskaidrots, cik Latvijā šobrīd ir reliģiskās organizācijas, netrūkst arī islāma un hinduistu

Noskaidrots, cik Latvijā šobrīd ir reliģiskās organizācijas, netrūkst arī islāma un hinduistu
Attēlā Mežotnes baznīca (Foto - Ieva Bērziņa, unsplash.com)
Latvijā šā gada janvāra vidū bija reģistrētas vairāk nekā 1270 reliģiskās organizācijas, liecina Uzņēmumu reģistra apkopotā informācija. Visvairāk - 294 - ir luterāņu, bet 290 - katoļu reliģiskās organizācijas. Tāpat Latvijā reģistrētas arī 149 pareizticīgo reliģiskās organizācijas. Latvijā reģistrētas arī citu konfesiju reliģiskās organizācijas. Tostarp četras budistu, 14 dievturu, divas hinduistu, 11 islāma, viena sikhisma un citas.

Reliģisko organizāciju likums paredz, ka šādas organizācijas un to iestādes reģistrē reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, kuru uztur Uzņēmumu reģistrs. Reģistrā cita starpā iekļaujama arī informācija par reliģiskās organizācijas konfesionālo piederību.

Pirms reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrs lūdz Tieslietu ministrijas atzinumu par organizācijas vai tās iestādes statūtos norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par to, vai reliģiskās organizācijas darbība (mācība) nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, valsts drošību, sabiedrības drošību vai kārtību, labklājību un tikumību.

