Reliģisko organizāciju likums paredz, ka šādas organizācijas un to iestādes reģistrē reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, kuru uztur Uzņēmumu reģistrs. Reģistrā cita starpā iekļaujama arī informācija par reliģiskās organizācijas konfesionālo piederību.
Pirms reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrs lūdz Tieslietu ministrijas atzinumu par organizācijas vai tās iestādes statūtos norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par to, vai reliģiskās organizācijas darbība (mācība) nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, valsts drošību, sabiedrības drošību vai kārtību, labklājību un tikumību.