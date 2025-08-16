Sestdiena, 16.08.2025 14:28
Astra, Astrīda
Piektdiena, 15. augusts, 2025 12:58

Notiks koncerts “Lielbritānijas un Eiropas muzikālie dārgumi”

Notiks koncerts “Lielbritānijas un Eiropas muzikālie dārgumi”
Piektdien, 15. augustā plkst. 18.00 Cēsu Sv. Jāņa baznīcā notiks “Gaudeamus Chorale” vieskoncerts. Šis Lielbritānijas koris ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi koncertē Eiropā un pasaulē, iepriecinot klausītājus ar niansētu, emocionāli piesātinātu kormūziku.

Kora sniegumā izskanēs īpaši izvēlēta programma – izcili Eiropas un britu kormūzikas darbi no renesanses līdz pat 21. gadsimtam. Koncertā izskanēs tādu komponistu kā Palestrīna, Vivaldi, Brāmsa, Mendelszona, Grīga, Stenforda, Makmilana un citu skaņražu meistardarbi. Kora diriģents Greiems Vili (Graham Wili) pēc studijām Karaliskajā Ziemeļu Mūzikas koledžā Mančestrā, savu profesionālo darbību sadala starp diriģēšanu, pasniedzēja amatu un dziedāšanu. Viņš ir uzstājies dažās no prestižākajām koncertzālēm Lielbritānijā un Eiropā. Ērģelnieks Īstins Evans ir studējis Oksfordas universitātē un Londonas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā. Viņa plašajā koncertdarbībā kā solistam un koncertmeistaram ir koncerti visā Lielbritānijā un pasaules ievērojamākajās katedrālēs.

Bezmaksas ielūgumus uz “Gaudeamus Chorale” vieskoncertu Cēsīs var iegādāties bilesuparadize.lv.

