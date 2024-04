Novads palīdz draudzēm pārziemot

Ogres novada pašvaldībā jau oktobrī domes sēdē skatīja lēmumprojektu par vienreizēju finansiālu atbalstu 12 novada reliģiskajām draudzēm apkures nodrošināšanai. Pašvaldībā iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu palīdzību reliģiskās darbības nodrošināšanai saistībā ar energoresursu cenu dramatisko pieaugumu saņemts vēl no trim draudzēm. Palīdzība kurināmā iegādei nepieciešama arī Lielvārdes Romas katoļu draudzei, Madlienas evaņģēliski luteriskajai draudzei un Birzgales draudzei. Iesniegumos norādīts, ka, ņemot vērā apkures sadārdzinājumu un reliģisko organizāciju ierobežoto iespēju patstāvīgi segt ar apkuri saistītos izdevumus, atbalsts ir būtiski nepieciešams kurināmā iegādei un draudžu telpu apsildīšanai, lai nodrošinātu reliģisko organizāciju primārā uzdevuma – reliģiskās darbības – veikšanu.



Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu un citu vērtību saglabāšanu un reliģisko organizāciju darbību, Ogres novada domes deputāti 24. novembra sēdē nolēma piešķirt vienreizēju atbalstu apkures nodrošināšanai visām trim iepriekš minētajām draudzēm. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Birzgales draudzei – 500 eiro apmērā. Arī Madlienas evaņģēliski luteriskajai draudzei – 500 eiro no pašvaldības šā gada budžeta līdzekļiem «Atbalsts sakrālo celtņu energoresursu izmaksu pieauguma daļējai kompensācijai» un vēl 60 eiro no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. No šiem pašiem budžeta līdzekļiem 2600 eiro liels atbalsts piešķirts arī Lielvārdes Romas katoļu draudzei.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem