Lūgšanu ķēdei izvēlēti vārdi no Otrās Laiku grāmatas 7. nodaļas 14. panta: „Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.” Ikviens kristietis ir aicināts lūgt visu novembri, bet īpaši pievienoties ar savu 30 minūšu lūgšanu 72h lūgšanu ķēdei no 14. līdz 16. novembrim. Reģistrēšanās un plašāka informācija: lugsanukapela.lv
Sestdiena, 8. novembris, 2025 13:00
Novembrī iespēja piedalīties īpašā lūgšanu ķēdē
Kristīgā kalpošana „Lūgšanu kapela pār Latviju” aicina Valsts svētku mēnesī novembrī uzdāvināt Latvijai lūgšanu un piedalīties īpašā lūgšanu ķēdē no 14. līdz 16. novembrim. Šoreiz ir aicinājums īpaši iestāties lūgšanā par trīs vietām – Grobiņu, Smilteni un Rēzekni.