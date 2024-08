Ogrē mācību gada sākumu atzīmēs ar īpašu ģimeņu dievkalpojumu un Zirdziņsvētkiem

“Šādus Zirdziņsvētkus mēs organizējam pirmo reizi un mums ir prieks, ka mēs mācamies sagaidīt iešanu uz skolu nevis ar smagu sirdi, bet to nosvinēt. Reizēm sabiedrībā kādiem baznīca asociējas tikai ar drūmumu un kritisku attieksmi, kamēr mēs uzskatām, ka kristietības pamatā ir priecīga vēsts par to, ka Dievs mīl cilvēku un vēlas parādīt plašāku skatu uz garīgām lietām nekā paši to varam iztēloties savā prātā. Radītāja raksturs ir nomanāms radībā, tāpēc gan cilvēki, gan dzīvnieki ir vislabākās norādes par to, kāds ir Dievs, piemēram, radošs, komunikabls, mīlošs, spēcīgs un inteliģents, tāpēc arī organizējam šos svētkus kopā ar dažādiem dzīvniekiem” par gaidāmajiem 1.septembra svētkiem izsakās draudzes mācītājs Dainis Pandars.

Svētdienas dievkalpojumā un Zirdziņsvētkos ir aicināti piedalīties visi interesenti un ģimenes ar bērniem, neatkarīgi no savas reliģiskās piederības un uzskatiem. Lai piedalītos pasākumā, nepieciešams aizpildīt anketu: ej.uz/Zirdzinsvetki Pasākums notiks Ogres Trīsvienības baznīcā, Vidus prospektā 15.