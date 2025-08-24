Katram interesentam būs iespēja apskatīt baznīcu, piedalīties dažādās radošās darbnīcās, lidot gaisa balonā, būt balonu mājā, piedzīvot tikšanos ar balto lāci, baudīt saldējumu, popkornu un citas aktivitātes. Ieeja bez maksas, iepriekš šeit reģistrējot katru bērnu atsevišķi.
Sestdiena, 23. augusts, 2025 09:35
Ogrē notiks Balona svētki ģimenēm
Ogres Trīsvienības baptistu draudze, Vidus prospektā 15, Ogrē, sestdien, 30. augustā no pulksten 11:00 rīko Balona svētkus ģimenēm "Straume augšUP". Visas dienas garumā notiks dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem.