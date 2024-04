Ogrē notiks tematiski vakari laulāto pāru attiecību stiprināšanai

Pāru vakari norisināsies no pl.18:00-20:30 Kultūras centra Mazajā zālē, kurā pirmā pusstunda būs paredzēta vakariņu baudīšanai, bet no pl.18:30 iesāksies tematiskais izklāsts. “Laulāto kursā” tiks apskatītas tēmas par komunikāciju, konfliktu risināšanu, spēju piedot, robežām starp paaudzēm, intīmo tuvību, mīlestības valodām uc. Galvenie nodarbību vadītāji un lektori būs iniciatīvas Ogres DOMS un biedrības “Īsta Mīlestība Gaida” vadītājs Dainis Pandars kopā ar sievu Lieni.

Dalība un materiāli laulāto kursā ir bez maksas, taču, lai piedalītos šajos vakaros ir nepieciešams aizpildīt anketu vietnē ej.uz/laulatokurss2024 un nosegt daļu no vakariņu izmaksām (siltais ēdiens, deserts, kafijas galds), kas ir 15 EUR no pāra jeb 120 EUR par astoņām reizēm no pāra. Vairāk informācija par samaksas kārtību iespējams atrast elektroniskajā anketā. Pieteikšanās ir līdz 21.janvārim, taču tā kā vietu skaits ir ierobežots, pieteikšanās varētu būt slēgta ātrāk.

Laulāto vakari OKC notiks pateicoties labdarības veikala “Hopen” atbalsta projektam “Laulāto kurss Ogres novada ģimeņu stiprināšanai”, kā arī sadarbībai ar Ogres novada pašvaldību, Ogres novada Kultūras centru un nodibinājumu “Fonds Cerība Ģimenei”.