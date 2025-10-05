Lekciju vadīs biedrības „Terēze” valdes priekšsēdētāja Ārija Martukāne. Žēlsirdības skolas nodarbība Ogrē notiks 11. oktobrī pulksten 10.00 Ogres luterāņu baznīcas draudzes namā (Brīvības iela 51, Ogre), pieteikšanās līdz 8. oktobrim. Žēlsirdības skolas nodarbība Saldū notiks 8. novembrī pulksten 10.00 Svētā Gregora izglītības centrā (Lielā iela 26, Saldus), pieteikšanās līdz 5. novembrim. Pieteikuma anketā var norādīt sev ērtāko lekcijas norises datumu un vietu.
Sestdiena, 4. oktobris, 2025 10:01
Ogrē un Saldū notiks Žēlsirdības skolas nodarbības
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs aicina draudžu kalpotājus un ikvienu interesentu uz Žēlsirdības skolas rudens nodarbībām par tematu „Darbs ar bērniem ārpus ģimenes aprūpē”, kas notiks 11. oktobrī Ogrē un 8. novembrī Saldū.