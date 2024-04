Ogrē vīrus uzrunās Kristaps Āboltiņš un Aivars Berlinskis

Šajā reizē ar dziesmām uzrunās slavētāju komanda no Bauskas kristīgā centra “Jaunā Dzīve”, un ar dzīves stāstu dalīsies Aivars Berlinskis. Dieva Vārdu sludinās mācītājs Kristaps Āboltiņš, kā arī būs uzrunas no citiem vīriem. Būs arī kāds ciemiņš no Īrijas, kas padalīsies ar saviem stāstiem no misijas ceļojumiem. Kā jau katru reizi vakars tiks iesākts ar garšīgām vakariņām. Tas ir laiks sadraudzībai un stāstiem, kas maina dzīvi. Vīru sapulces organizē Ogres kristiešu draudze “Vārda Spēks” sadarbībā ar citu draudžu mācītājiem un kalpotājiem.Tās parasti notiek katra mēneša pirmajā piektdienā. Īpaši tiek aicināti vīri no Ogres un tuvākās apkārtnes, lai iepazītos un būtu par svētību viens otram. Pieteikšanās pa tālruni: 22825084 (mācītājs Agris Ginko), 29233345 (Ints Lazdiņš).