Trešdiena, 8. aprīlis, 2026 02:10

Ogres baptistu draudzei - jau 60 gadi. Jubilejas nedēļā gaidāmi vairāki svētku dievkalpojumi

Viktorija Slavinska-Kostigova
Fotokolāža OgreNet
Lai atzīmētu Ogres Trīsvienības baptistu draudzes 60 gadu jubileju, no 12.-19.aprīlim draudzes telpās notiks šiem svētkiem veltīti pasākumi, caur kuriem draudze vēlas pateikties Dievam par  pastāvēšanas gadiem, un Dieva darbu šajā draudzē un caur to! "Ja arī Dievs ir darbojies pie tavas dzīves caur Ogres baptistu draudzi, esi aicināts pievienoties svētku nedēļas pasākumiem Vidus prospektā 15, Ogrē," aicina draudzes mācītājs Dainis Pandars.

Plašāka informācija par gaidāmajiem jubilejas nedēļas svētku dievkalpojumiem - 

Svētdien, 12.aprīlī pl.11:00 "Ieskaņas dievkalpojums", sludinās Dr.theol. Ilmārs Hiršs

Otrdien, 14.aprīlī pl.18:30 "Agapes vakars" - draudzes oficiālā dzimšanas diena ar sadraudzību un atskatu uz draudzes iesākumiem

Piektdien, 17.aprīlī pl.12:00 "Liecību pēcpusdiena" ar īpašo viesi Vasarsvētku draudžu goda bīskapu Jāni Ozolinkeviču

Piektdien, 17.aprīlī pl.18:30 "Vēstures vakars" ar liecībām un dziesmām par katru draudzes gadu desmiti kopā ar mācītāju Daini Pandaru un Rīgas Mateja draudzes mūziķiem Māri un Diānu Dravniekiem

Svētdien, 19.aprīlī pl.11:00 "Pateicības dievkalpojums", sludinās baptistu draudžu bīskaps Kaspars Šterns un muzicēs Atis Rijnieks (Oča).

