Džao un Čuaņsji kopā ar savu dēlu Enzo jau vairākus gadus dzīvo Latvijā, pēc tam, kad dažādu piespiedu apstākļu dēļ nācās aizbraukt no Ķīnas. Enzo savā pamatskolas vecumā jau ir apguvis vairākas valodas un pateicoties iemācītajai latviešu valodai vakara gaitā palīdzēs vecākiem sazināties ar vietējiem kā tulks.
Ķīnas mākslinieki arī Latvijā ir turpinājuši glezniecību un viņu darbos ir redzama ne tikai izsmalcinātā rūpība, kāda raksturīga ķīniešu gleznotājiem, bet arī tas, kādu viņi redz Latviju un tās kultūru. Džao un Čuaņsji mākslas darbus varēs apskatīt izstādē “Kad tālais kļūst tuvs”, kura sadarbībā ar māksliniekiem Laumu Palmbahu un Dionīsiju Miončinski būs pieejama apmeklētājiem no 25.jūnija līdz 15.augustam J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzejā.
Ceturtdien 17.jūnijā, pl.19:00 Ogres DOMS notiks Vidus pr.15, taču to varēs vērot arī tiešraidē Youtube kanālā youtube.com/OgresDOMS , kuras laikā būs iespēja arī uzdod viesiem jautājumus.
Tā kā Ogres DOMS ir moderna dievkalpojuma forma, kas aicina domāt par dzīves svarīgajiem jautājumiem brīvā atmosfērā, tad patreiz spēkā esošie epidemioloģiskie ierobežojumi ļauj apmeklēt to arī klātienē, taču ierobežotam apmeklētāju skaitam. Lai apmeklētu Ogres DOMU ceturtdien 17.jūnijā, būtu nepieciešams iepriekš reģistrēties vietnē: ej.uz/dvkogre.
Vasaras režīmā Ogres DOMS tiek pārraidīts tiešsaistes formātā svētdienās pl.10 Youtube kanālā, bet vienu mēneša ceturtdienu arī klātienes formātā. Jūnijā Ogres DOMĀ tiek apskatīta tēma “Ieradumu maiņa”, kura sīkāk tiek izvērsta sekojošos tematos:
6.jūnijs - Kā attīstīt sevī labos ieradumus?
13.jūnijs - Kā pārvarēt sliktos ieradumus?
20.jūnijs - Kā domāt optimistiski?
27.jūnijs - Jautājumu un atbilžu laiks tiešsaistē ar Daini Pandaru
Vairāk informācijas: fb.com/ogresdoms