Lai aicinātu sabiedrību domāt par dzīvē svarīgiem jautājumiem, iniciatīva Ogres DOMS sākot ar 28.septembri atsāk podkāstu jeb raidierakstu sēriju “Saruna ar mācītāju”, kurā mācītājs Dainis Pandars sarunāsies ar Latvijā pazīstamiem cilvēkiem, lai saprastu viņu domas par dzīves jēgu, attieksmi pret pārdabisko un viņu uzskatiem par vērtībām.

Pirmais viesis jaunajā sezonā būs džeza dziedātāja un vokālā pedagoģe Jolanta Gulbe-Paškeviča, kura ir ne tikai koncertējusi kopā ar daudziem pazīstamiem Latvijas skatuves māksliniekiem, bet arī piedalījusies daudzos mūzikas festivālos un TV šovos gan kā dalībniece, gan kā žūrijas pārstāve. Sarunu ar mūziķi varēs vērot otrdien, 28.septembrī pl.19:00 kanāla tiešraidē - youtube.com/OgresDOMS

Sakarā ar to, ka jaunajā sezonā visi podkāsti tiks raidīti tiešraidē, skatītājiem arī būs iespēja uzdod viesim savu jautājumu.

Līdz šim Ogres DOMS podkāstā ir viesojušies tādi viesi kā Latvijas prezidents Raimonds Vējonis, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, aktrise Rēzija Kalniņa, basketbolists Kristaps Dārgais uc.

Paralēli podkāstiem Ogres DOMS runā arī par sabiedrībā aktuālām tēmām, piemēram, “Brīvība no atkarībām”, “Emociju menedžments”, “Ieradumu maiņa”, kuru izklāstu var skatīties katru svētdienu pl.10:00 Youtube kanālā.

Taču papildus interneta video versijai katru mēneša ceturto svētdienu Ogres DOMU ir iespējams apmeklēt arī klātienē un šajā sezonā pirmo reizi tas būs iespējams šo svētdien 26.septembrī pl.11:00 Vidus pr.15, kur Dainis Pandars runās par tēmu “Iekšējā brīvība”. Lai rezervētu sev vietu klātienes Ogres DOMĀ, lūgums līdz sestdienas pl.20:00 pieteikties vietnē: ej.uz/dvkogre

Vairāk informācijas: facebook.com/ogresdoms

Informāciju sagatavoja Ogres DOMS

