“Šobrīd sabiedrībā tiek apspriestas tēmas par ierobežojumiem, vakcīnām, attieksmi pret valdību, taču netiek daudz runāts kā apgalvojums “baznīca ir šķirta no valsts” attiecas uz ierobežojumiem praktiskajā dzīvē un cik tālu baznīcai būtu jāpaklausa valsts norādījumiem pandēmijas laikā. Domāju, ka ir vērts par to diskutēt,” tēmu izvēli komentē Ogres DOMS vadītājs Dainis Pandars.
Saruna ar Kasparu Šternu par pandēmijas ietekmi uz baznīcu darbību un attiecībām ar valsti, varēs skatīties jau šo otrdien, 9.novembrī pl.19:00 Ogres DOMS Youtube saitē šeit: , savukārt saruna ar profesoru Tumanu paredzēta 23.novembrī. Raidierakstus var skatīties katru otro otrdienu pl.19:00 šeit:
Tāpat Ogres DOMS svētdienas rītos turpina runāt par tēmu “Laulības zelta likumi” jeb praktiski pamatprincipi veiksmīgas laulības veidošanai, kuros Dainis Pandars video uzrunās stāsta par 10 principiem, kas izkristalizējušies ņemot vērā sociālos pētījumos, psiholoģiskos novērojumus,fizioloģiskās vajadzības un garīgās vērtības. Līdz šim apskatīti sekojošie principi:
1.Dariet lietas kopā
2.Sarunājieties katru dienu
3.Konfliktus risiniet iejūtīgi
4.Pakļaujieties viens otram
“Laulības zelta likumu” tematiskās uzrunas var skatīties katru svētdienu pl.10:00 tiešraidē youtube.com/OgresDOMS, kur raidījuma laikā ir iespēja uzdod runātājam arī savu jautājumu vai nu tiešraides čatā vai vietnē ej.uz/domsjauta.
Vairāk informācijas: facebook.com/ogresdoms
Informāciju sagatavoja Ogres DOMS