Renārs Zaļais bija viens no astoņiem Bauskas miličiem, kuri 1991. gada 20.janvāra naktī aizstāvēja Iekšlietu ministriju no OMON vienības kaujiniekiem, un šo notikumu var dēvēt par pirmo bruņoto pretošanos Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas. Šajā uzbrukumā bojā gāja milicijas darbinieki Vladimirs Gomanovičs un Sergejs Konoņenko, Rīgas kinostudijas operatori Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne, kā arī skolnieks Edijs Riekstiņš.
Ar Renāru Zaļo par viņa pieredzi šajā naktī un skatījumu par barikāžu laika nozīmi mūsdienās sarunāsies podkāsta vadītājs Dainis Pandars. Sarunu būs iespēja skatīties tiešraidē 1.februārī pl.19:00Ogres DOMS kanālā: youtube.com/OgresDOMS, un raidījuma laikā arī skatītājiem būs iespēja uzdod savu jautājumus runātājam tiešraides čatā vai vietnē ej.uz/domsjauta.
Februārī Ogres DOMS turpina veidot arī tematiskās video uzrunas rubrikā “Radīšana vs evolūcija”, kurās tiek apskatītas dažādi zinātniski skatījumi attiecībā uz dzīvības rašanos uz Zemes un nedzirdēti fakti par Radīšanas teoriju.Mēneša pirmajās svētdienās tiešraidē ir “Jautājumu un atbilžu laiks”, kurā DOMA runātāji Dainis Pandars un Lūkass Balodis atbild uz iesūtītajiem jautājumiem. Savus jautājumu var iesūtīt vai nu tiešraides čatā vai vietnē ej.uz/domsjauta. Video uzrunas var skatīties svētdienās pl.10:00 kanālā youtube.com/OgresDOMS.
Februārī paredzētas šādas tēmas:
06.02. Jautājumu un atbilžu laiks
13.02. Kāpēc Zeme ir jaunāka kā domājam
20.02. Radīšanas notikums
27.02. Zeme pirms plūdiem 1.daļa
Vairāk informācijas šeit:
Informāciju sagatavoja Ogres Doms