Otrdiena, 2. marts, 2021 18:34

Ogres DOMS podkāstā viesojas BK "Ogre" basketbolists Kristaps Dārgais
Ogres DOMS podkāstā viesojas BK "Ogre" basketbolists Kristaps Dārgais

Aicinot sabiedrību domāt par dzīves svarīgākajiem jautājumiem, Ogres DOMS podkāstā jeb raidierakstā viesojas basketbolists un BK "Ogre" spēlētājs Kristaps Dārgais, kurš pazīstams arī kā "slum-dank" jeb "bumbas triekšana no augšas" meistars. Sarunā ar mācītāju Daini Pandaru tiks aizskartas tēmas par māņticību un veiksmi sportā, cīņu ar zaudējumiem, dzīves jēgu un notikumiem pēc nāves. Ogres DOMS podkāsta pirmizrāde būs skatāma otrdien, 2.martā plkst.19.00 Youtube kanālā šeit:

Iepazīšanās video raidieraksta pirmizrādei ar Kristapa Dārgā piedalīšanos var skatīties šeit:

Ogres DOMS raidierakstus var vērot katru otro otrdienas vakaru plkst.19.00 Ogres DOMS Youtube kanālā šeit:
Raidieraksts ar Kristapu Dārgo jau ir piektais šogad, jo pirms tam bijušas sarunas Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāju Egilu Helmani, žurnālistu Aidi Tomsonu, arhitektu Rūdolfu Daini Šmitu un aktrisi Rēziju Kalniņu.


Podkāsts ir pēdējo gadu laikā kļuvis populārs mediju žanrs, pateicoties moderno tehnoloģiju straumēšanas iespējām. Pats vārds "podkāsts" sākts lietot 2004.gadā, savienojot kompānijas Apple MP3 atskaņojāta "iPod" vārda daļu kopā ar "broadcast", kas angliski nozīmē "pārraide". Latviskoti "podkāsts" būtu "raidieraksts" vai "aplāde".


Vairāk par Ogres DOMS šeit:

Informāciju sagatavoja Ogres DOMS

