Iepazīšanās video raidieraksta pirmizrādei ar Kristapa Dārgā piedalīšanos var skatīties šeit:
Ogres DOMS raidierakstus var vērot katru otro otrdienas vakaru plkst.19.00 Ogres DOMS Youtube kanālā šeit:
Raidieraksts ar Kristapu Dārgo jau ir piektais šogad, jo pirms tam bijušas sarunas Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāju Egilu Helmani, žurnālistu Aidi Tomsonu, arhitektu Rūdolfu Daini Šmitu un aktrisi Rēziju Kalniņu.
Podkāsts ir pēdējo gadu laikā kļuvis populārs mediju žanrs, pateicoties moderno tehnoloģiju straumēšanas iespējām. Pats vārds "podkāsts" sākts lietot 2004.gadā, savienojot kompānijas Apple MP3 atskaņojāta "iPod" vārda daļu kopā ar "broadcast", kas angliski nozīmē "pārraide". Latviskoti "podkāsts" būtu "raidieraksts" vai "aplāde".
Vairāk par Ogres DOMS šeit:
Informāciju sagatavoja Ogres DOMS