Lai noskaņotos Ziemassvētkiem un pārdomātu šī laika garīgo nozīmi, Ogres DOMS tiešraides podkāstā jeb raidierakstā otrdien, 21.decembrī pl.19:00 viesosies mūziķis, producents un dziedātājs Pēteris Upelnieks.

Pēteris Upelnieks savu mūziķa karjeru uzsāka grupas PeR sastāvā, ar kuru piedalījies lielākajos Latvijas festivālos un TV šovos. Kopš 2011. gada Pēteris uzstājas kā solo izpildītājs un darbojas arī kā mūzikas producents. Pēteris ir pārstāvējis Latviju jauno izpildītāju festivālā NewWave 2013. Pēdējos gados Pēteris ir vairākkārt liecinājis par garīgā spēka nozīmi uzvarā pār narkotiku atkarību.


ArPēteri Upelnieku sarunāsies podkāsta vadītājs Dainis Pandars un to būs iespēja skatīties tiešraidē 21.decembrī pl.19:00 Ogres DOMS youtube kanālā: youtube.com/OgresDOMS. Raidījuma laikā skatītājiem būs iespēja uzdod runātājam arī savu jautājumu tiešraides čatā vai vietnē ej.uz/domsjauta.


Decembrī Ogres DOMS turpina veidot arī tematiskās video uzrunas “Laulības zelta likumi”, kurus katru svētdienu pl.10:00 var skatīties tiešraidē youtube.com/OgresDOMS, kur raidījuma laikā ir iespēja uzdod runātājam arī savu jautājumu vai nu tiešraides čatā vai vietnē ej.uz/domsjauta. 26.decembrī paredzēta “Laulības zelta likumu” noslēdzošā tēma.

Vairāk informācijas: facebook.com/ogresdoms

