Medijos vairākkārtīgi ir izskanējusi informācija par medicīnas darbinieku pārslodzi un izdegšanu, cīnītos par cilvēku dzīvībām, taču tajā pat laikā vajadzība palīdzēt slimniekiem pandēmijas laikā ir bijusi lielāka par pieejamiem cilvēku resursiem. Kāda ir bijusi reālā situācija cīnoties ar Covid-19 izraisītajām sekām; kas ir palīdzējis izvērtēt, kuriem pacientiem palīdzība tiešām ir bijusi patiešām neatliekam; ar kādām sajūtām sastopas medicīnas darbinieks, kad viņš vairs nespēj palīdzēt mirstošam pacientam? Par šiem un vēl citiem jautājumiem ar Lieni Cipuli sarunāsies Ogres DOMS vadītājs Dainis Pandars.
Sarunu būs iespēja skatīties tiešraidē 15.februārī pl.19:00 Ogres DOMS kanālā: youtube.com/OgresDOMS, un raidījuma laikā arī skatītājiem būs iespēja uzdod savu jautājumus runātājam tiešraides čatā vai vietnē ej.uz/domsjauta.
