Ceturtdiena, 09.10.2025 21:46
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:46
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 12. oktobris, 2021 15:24

Ogres DOMS runās par laulības zelta likumiem

Ogres DOMS runās par laulības zelta likumiem
Otrdiena, 12. oktobris, 2021 15:24

Ogres DOMS runās par laulības zelta likumiem

Lai iedrošinātu laulātos pārus un ģimenes kopt savas attiecības arī valsts Covid -19 ārkārtas situācijā, Ogres DOMS svētdienas rītos runās par tēmu “Laulības zelta likumi” jeb praktiski pamatprincipi veiksmīgas laulības veidošanai.


Par attiecīgo tēmu runās Ogres DOMS vadītājs Dainis Pandars, kurš savās video uzrunās stāstīs par principiem, kas izkristalizējušies ņemot vērā sociālos pētījumos, psiholoģiskos novērojumus,fizioloģiskās vajadzības un garīgās vērtības. Dainim Pandaram ir 15 gadu pieredze kā lektoram gan jauniešu,gan pieaugušo vidū. Viņš ir lasījis lekcijas par pirms un pēc laulību attiecībām skolās, laulāto kursos, radio raidījumos uc. Dainis Pandars ir 18 gadus ir precējies ar sievu Lieni, ar kuru kopā audzina divus bērnus.


“Laulības zelta likumu” tematiskās uzrunas varēs skatīties katru svētdienu pl.10:00 tiešraidē , kur raidījuma laikā būs iespēja uzdod runātājam arī savu jautājumu vai nu tiešraides čatā vai vietnē ej.uz/domsjauta.


Katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā pl.19:00 Ogres DOMS piedāvā kanāla  tiešraidēs skatīties podkāstus ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, sarunājoties ar viņiem par dzīves svarīgākajiem jautājumiem. Otrdien, 12.oktobrī būs saruna ar uztura speciālisti Baibu Grīnbergu, bet 26.oktobrī viesos būs aktrise Dita Lūriņa. Visi podkāsti tiek raidīti tiešraidē, tāpēcarī skatītājiem ir iespēja uzdod viesiem savu jautājumu.


Taču papildus interneta video versijai katru mēneša ceturto svētdienu Ogres DOMU ir iespējams apmeklēt arī klātienē. 24.oktobrī pl.11:00 Vidus pr.15 būs iespēja dzirdēt par tēmu “Ko darīt, kad ir nespēks darīt”. Lai rezervētu sev vietu klātienes Ogres DOMĀ, lūgums līdz sestdienas pl.20:00 pieteikties vietnē: ej.uz/dvkogre


Vairāk informācijas: facebook.com/ogresdoms

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?