Par attiecīgo tēmu runās Ogres DOMS vadītājs Dainis Pandars, kurš savās video uzrunās stāstīs par principiem, kas izkristalizējušies ņemot vērā sociālos pētījumos, psiholoģiskos novērojumus,fizioloģiskās vajadzības un garīgās vērtības. Dainim Pandaram ir 15 gadu pieredze kā lektoram gan jauniešu,gan pieaugušo vidū. Viņš ir lasījis lekcijas par pirms un pēc laulību attiecībām skolās, laulāto kursos, radio raidījumos uc. Dainis Pandars ir 18 gadus ir precējies ar sievu Lieni, ar kuru kopā audzina divus bērnus.
“Laulības zelta likumu” tematiskās uzrunas varēs skatīties katru svētdienu pl.10:00 tiešraidē , kur raidījuma laikā būs iespēja uzdod runātājam arī savu jautājumu vai nu tiešraides čatā vai vietnē ej.uz/domsjauta.
Katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā pl.19:00 Ogres DOMS piedāvā kanāla tiešraidēs skatīties podkāstus ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, sarunājoties ar viņiem par dzīves svarīgākajiem jautājumiem. Otrdien, 12.oktobrī būs saruna ar uztura speciālisti Baibu Grīnbergu, bet 26.oktobrī viesos būs aktrise Dita Lūriņa. Visi podkāsti tiek raidīti tiešraidē, tāpēcarī skatītājiem ir iespēja uzdod viesiem savu jautājumu.
Taču papildus interneta video versijai katru mēneša ceturto svētdienu Ogres DOMU ir iespējams apmeklēt arī klātienē. 24.oktobrī pl.11:00 Vidus pr.15 būs iespēja dzirdēt par tēmu “Ko darīt, kad ir nespēks darīt”. Lai rezervētu sev vietu klātienes Ogres DOMĀ, lūgums līdz sestdienas pl.20:00 pieteikties vietnē: ej.uz/dvkogre
Vairāk informācijas: facebook.com/ogresdoms