Otrdiena, 1. marts, 2022 13:00

Ogres DOMS viesojas filoloģijas doktore un "Telos" redaktore Agnese Irbe

Ogres DOMS viesojas filoloģijas doktore un "Telos" redaktore Agnese Irbe
Otrdiena, 1. marts, 2022 13:00

Ogres DOMS viesojas filoloģijas doktore un "Telos" redaktore Agnese Irbe

Lai palīdzētu apzināties katram Latvijas pilsonim atbildību mūsu valsts nākotnes veidošanā un cik svarīga ir kritiskā domāšana mūsdienās, Ogres DOMS uz sarunu podkāstu ir aicinājis filoloģijas doktori un intelektuālās ievirzes tīmekļa žurnāla Telos.lv galveno redaktori Agnesi Irbi.

"Agnese Irbe ir sabiedrībā pazīstama ar savu konservatīvi domājošo nostāju, kuru viņa spēj veiksmīgi argumentēt saziņas medijos, izpelnoties daudzu klausītāju novērtējumu. Laikā, kad norisinās karadarbība Ukrainas valsts teritorijā, mūsu valstī turpinās cīņas par ģimenes vērtību izskaušanu likumdošanas līmenī," par aicināto viesi un gaidāmo sarunu izsakās Ogres DOMS vadītājs Dainis Pandars.


Sarunu ar Agnesi Irbi par nekritisko domāšanu, ģimenes vērtību devalvāciju Latvijā, vārda spēku un mūsu demokrātisko atbildību būs iespēja noskatīties otrdien,1.martā pl.19:00 Ogres DOMS Youtube kanālā saitē:


Martā Ogres DOMS turpina veidot tematiskās video uzrunas rubrikā "Radīšana vs evolūcija", kurās tiek apskatītas dažādi zinātniski skatījumi attiecībā uz dzīvības rašanos uz Zemes un nedzirdēti fakti par Radīšanas teoriju. Martā tiks vairāk apskatītas tēmas, kas saistītas ar posmu līdz vispasaules plūdiem un globālajām izmaiņām, kas globāli ietekmēja cilvēces attīstību.


Mēneša pirmajās svētdienās tiešraidē ir "Jautājumu un atbilžu laiks", kurā DOMA runātāji Dainis Pandars un Lūkass Balodis atbild uz iesūtītajiem jautājumiem. Video uzrunas var skatīties svētdienās pl.10:00 kanālā youtube.com/OgresDOMS. Martā paredzētas šādas tēmas:
06.03. Jautājumu un atbilžu laiks
13.03. Zeme pirms plūdiem 2.daļa
20.03. Lucifera krišana
27.03. Grēkā krišana un tā sekas


Vairāk informācija šeit:

Informāciju sagatavoja Ogres DOMS

