Sarunā ir dzirdami stāsti un liecības par to, kā mūsdienās kristīgo cilvēku vidū notiek līdzīga pārdabiska darbība kāda notika Jēzus Kristus kalpošanā - dziedinot slimības, izdzenot ļaunus garus un mainot cilvēku likteņus. Pīters Horobins izveidoja “Ellel Ministries” 1986.gadā, lai palīdzētu cilvēkiem ar salauztām dzīvēm. Šodrīd pasaulē darbojas 50 šādi kalpošanas centri vairāk kā 35 pasaules valstīs. Kalpošanas nosaukums “Ellel” ir cēlies no kāda angļu ciemata Ellel Grange, kurā tika nodibināts pirmais palīdzības centrs. No senās angļu valodas “ellel” nozīmē “viss gods Dievam” jeb “all hail to the Lord”.
Raidierakstu ar Pīteru Horobinu skatieties pl.19:00 saitē šeit:
Aprīlī Ogres DOMS turpina veidot arī tematiskās video uzrunas rubrikā “Radīšana vs evolūcija”, kurās tiek apskatītas dažādi zinātniski skatījumi attiecībā uz dzīvības rašanos uz Zemes un nedzirdēti fakti par Radīšanas teoriju. Video uzrunas var skatīties svētdienās pl.10:00 kanālā šeit:
Vairāk informācijas šeit:
Informāciju sagatavoja Ogres DOMS