Otrdiena, 29. jūnijs, 2021 11:08

Ogres katoļu un luterāņu draudžu kapusvētki 2021.gadā

Ogres katoļu un luterāņu draudžu kapusvētki 2021.gadā
Otrdiena, 29. jūnijs, 2021 11:08

Ogres katoļu un luterāņu draudžu kapusvētki 2021.gadā

Ogres katoļu draudžu kapusvētki 2021.gādā


-Ikšķiles vecie kapi 4. jūlijā plkst. 13.00
-Ikšķiles jaunie kapi 4. jūlijā plkst. 15.00
-Birzgales kapi* 4. jūlijā plkst. 14.30
-Ogresgala kapi 11. jūlijā plkst. 13.00
-Smiltāju kapi 17. jūlijā plkst. 12.00
-Ropažu kapi 31. jūlijā plkst. 13.00
-Tomes kapi 1. augustā plkst. 13.00
-Daugmales kapi 1. augustā plkst. 16.00

-Tomes kapi 8. augustā plkst. 13.00
-Ciemupes kapi 14. augustā plkst. 14.00
-Ķeguma kapi 21. augustā plkst. 13.00
-Ogres pilsētas kapi 29. augusts plkst. 14.00


Ogres Romas katoļu draudžu prāvests K. Bojārs, mob. 26551206

*Kapusvētkus Birzgales kapos vadīs priesteris A. Trapučka, mob. 29190359

Ogres luterāņu draudzes kapusvētki Ogres kapos

-Ogres pilsētas kapos Turkalnes ielā 18. jūlijā plkst. 12.00
-Smiltāju kapos 18. jūlijā plkst. 14.00
-Ogresgala kapos 18. jūlijā plkst. 16.00
-Ciemupes kapos 18. jūlijā plkst. 18.00

-Tomes kapos 7.augustā plkst. 12.00
-Ķeguma kapos 8.augustā plkst.14.00

