Svētku dievkalpojumā viesosies sludinātājs Toms Bermaks no progresīvās Liepājas “Centra” draudzes, bet muzikālo daļu vadīs pazīstamais kristīgais mūziķis Valdis Indrišonoks.
Pēc svētku dievkalpojuma ikviens ir aicināts būt sadraudzībā pie kopīgām pusdienām un turpinājumā piedalīties atsevišķās tematiskās grupās dažādām paaudzēm un dzimumiem par tēmām “Vīrietis ģimenē”, “Sievietes darbu virpulī” un “Bērnības prieki”.
“Mūsu draudze tika nodibināta 1966.gadā, ka valdīja vēl padomju režīms un pret kristietību noskaņota ideoloģija, tāpēc mēs redzam, ka draudzes iesākumi nav tikai cilvēku veikums, bet arī Dieva darbs. Draudze ir izgājusi caur dažādiem posmiem, nomainoties vairākām paaudzēm un mācītājiem, taču neskatoties uz cilvēciskajām kļūdām, tā joprojām pastāv un aktīvi darbojas. Tāpēc mēs vēlamies īpaši pateikties Dievam par jaunu draudzes gadu un aicinām visus to darīt kopā ar mums!”, par priekšā stāvošo svētku dievkalpojumu izsakās draudzes mācītājs Dainis Pandars.
Vairāk par Ogres Trīsvienības baptistu draudzi variet lasīt mājas lapā otbd.lv vai draudzes Youtube kanālā: youtube.com/otbaznica
Informāciju sagatavoja Ogres Trīsvienības baptistu draudze