Ceturtdiena, 09.10.2025 23:46
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:46
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 22. aprīlis, 2022 10:00

Ogres Trīsvienības baptistu draudze aicina uz 56. gadasvētku dievkalpojumu

Ogres Trīsvienības baptistu draudze aicina uz 56. gadasvētku dievkalpojumu
Piektdiena, 22. aprīlis, 2022 10:00

Ogres Trīsvienības baptistu draudze aicina uz 56. gadasvētku dievkalpojumu

Atzīmējot savas pastāvēšanas 56.gada dienu, Ogres Trīsvienības baptistu draudze aicina uz gadasvētku dievkalpojumu svētdien, 24.aprīlī pl.11:00 Vidus prospektā 15, pēc kura paredzēta sadraudzība un atsevišķa svētku programma dažādām vecuma grupām.

Svētku dievkalpojumā viesosies sludinātājs Toms Bermaks no progresīvās Liepājas “Centra” draudzes, bet muzikālo daļu vadīs pazīstamais kristīgais mūziķis Valdis Indrišonoks.


Pēc svētku dievkalpojuma ikviens ir aicināts būt sadraudzībā pie kopīgām pusdienām un turpinājumā piedalīties atsevišķās tematiskās grupās dažādām paaudzēm un dzimumiem par tēmām “Vīrietis ģimenē”, “Sievietes darbu virpulī” un “Bērnības prieki”.


“Mūsu draudze tika nodibināta 1966.gadā, ka valdīja vēl padomju režīms un pret kristietību noskaņota ideoloģija, tāpēc mēs redzam, ka draudzes iesākumi nav tikai cilvēku veikums, bet arī Dieva darbs. Draudze ir izgājusi caur dažādiem posmiem, nomainoties vairākām paaudzēm un mācītājiem, taču neskatoties uz cilvēciskajām kļūdām, tā joprojām pastāv un aktīvi darbojas. Tāpēc mēs vēlamies īpaši pateikties Dievam par jaunu draudzes gadu un aicinām visus to darīt kopā ar mums!”, par priekšā stāvošo svētku dievkalpojumu izsakās draudzes mācītājs Dainis Pandars.


Vairāk par Ogres Trīsvienības baptistu draudzi variet lasīt mājas lapā otbd.lv vai draudzes Youtube kanālā: youtube.com/otbaznica

Informāciju sagatavoja Ogres Trīsvienības baptistu draudze

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?