Apvienotajā Karalistē bāzētā labdarības organizācija atbalsta, apmāca un savieno sportistus visos līmeņos, sākot no amatieriem līdz profesionāļiem, palīdzot viņiem integrēt ticību ar sacensībām un vadību.
Organizācija tika dibināta 1976.gadā pēc tam, kad neliela kristiešu grupa, kas iesaistīta profesionālajā tenisā, sāka tikties, lai lūgtos un dalītos savā vīzijā par ticību sportā.
Labdarības organizācija apgalvo, ka tagad tā atbalsta vairāk nekā 10 000 kristiešus sportā, un vairāk nekā 1000 sporta līderu ir apmācīti, izmantojot tās programmas. Tā arī ziņo, ka pēdējo divu gadu laikā 80 000 cilvēku ir dzirdējuši evaņģēliju pasākumos, kas tiek rīkoti sadarbībā ar baznīcām.
“Kristieši sportā” sadarbojas ar vietējām sporta ministrijām aptuveni 150 valstīs visā pasaulē.