Trešdiena, 25.03.2026 18:52
Māra, Marita, Mārīte
Trešdiena, 25. marts, 2026 09:51

Ozolniekos notiks pāru izaugsmes seminārs "Labākais vēl priekšā"

Latvijas Kristīgais radio
11. aprīlī Ozolnieku Baptistu draudze aicina pārus uz izaugsmes semināru “Labākais vēl priekšā”, kas veltīts attiecību stiprināšanai un laulības atjaunošanai.

Semināru vadīs pieredzējuši laulības kalpotāji Veins Sanders un Šerija Sanders no ASV, kuri jau daudzus gadus palīdz pāriem gan Amerikā, gan Eiropā. Viņu kalpošana balstās Bībeles principos un praktiskā dzīves pieredzē.

Dienas laikā dalībnieki runās par komunikāciju attiecībās, šķēršļiem tuvībai, konfliktu risināšanu un dziļākas emocionālās un garīgās vienotības veidošanu. Organizatori uzsver, ka attiecības prasa apzinātu ieguldījumu – laiku, sarunas un rūpes.

Seminārs notiks no plkst. 9:00 līdz 17:00 Ozolniekos, Skolas ielā 21. Dalības maksa ir 50 eiro no pāra, kurās ir iekļautas pusdienas un kafijas pauzes.

Pasākuma rīkotāji norāda, ka seminārs piemērots gan jaunlaulātajiem, gan pāriem ar ilggadēju pieredzi, piedāvājot iespēju sākt jaunu posmu attiecībās.

