Šajā ēkā darbojas SDA Rīgas 1. draudze, SDA Rīgas 4. draudze, SDA Latvijas draudžu savienības birojs un SDA Baltijas ūnijas birojs. Tā ir pazīstama adventistiem visā Latvijā un kļuvusi par sava veida Latvijas adventistu centru, kur notiek daudzi draudzes dzīvei nozīmīgi pasākumi, piemēram, koncerti, semināri un kongresi. Jumta rekonstrukcijas pabeigšana pavēra iespēju veikt ilgi gaidīto remontu arī Rīgas 4. draudzes telpās.
Pabeigta baznīcas jumta atjaunošana adventistu ēkai Rīgā
Pēc pāris gadiem 100 gadu jubileja tiks svinēta Septītās dienas adventistu dievnama ēkai Rīgā, Baznīcas ielā 12a, kas celta 1928. gadā. Jubilejas gaidas priecīgākas dara tas, ka ir pabeigta dievnama jumta renovācija, kas turpinājās ilgāk, nekā sākotnēji tika iecerēts.