Pulksten 15.15 tiešraidē no Amsterdamas "Concertgebouw" zāles skanēs Johana Sebastiāna Baha "Sv. Jāņa pasija", kuras atskaņojumā piedalīsies Regula Mīlemane (soprāns), Katriona Morisone (mecosoprāns), Mauro Peters un Maksimiliāns Šmits (tenors), Artu Kataja un Ešlijs Ričess (bass), "Laurens Collegium Rotterdam" koris, Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw" orķestris un diriģents Endrū Mance. Tiešraide vienlaikus būs dzirdama Igaunijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Slovēnijas sabiedrisko raidorganizāciju mūzikas programmās.
Savukārt pulksten 18.00 tiešraidē no Rīgas Doma balkona koncertā "Gaismas asaras" muzicēs Līga Griķe (kokle), Aigars Raumanis (saksofons) un Aigars Reinis (ērģeles). Mūsu piedāvājumā Palmu svētdienā šogad latviešu mūzika. Speciāli šim notikumam tapuši divi jaundarbi – komponiste
Madara Pētersone radījusi "Laika liecību" saksofonam un ērģelēm, kurā autore akcentējusi savu iekšējo vēstījumu par mieru, iedvesmu rodot dzejnieces Ingas Pizānes vārdos: "Es gribētu, lai sākas tikai pavasaris un miers."
Savukārt komponiste Anna Veismane sacerējusi veltījumu Līgai Griķei un Aigaram Raumanim – opusu "Pavasara vēstnesis". Autore norāda, ka skaņdarbā var saklausīt pavasara gaidīšanas ilgas, trauslu prieku, saviļņojumu un pārlaicīgus tēlus, kas pārtapuši mūzikas valodā. Koncertā izskanēs arī divi solo skaņdarbi – Riharda Dubras "Gaismas asaras" koklei un Maijas Einfeldes "Crucifixus" ērģelēm. Bet koncerta izskaņu veidos Ērika Ešenvalda "Adoremus in aeternum" jeb komponista paša vārdiem sakot, "abstrakts, muzikāls ceļojums par tēmu "Pielūgsim mūžīgi"", ko Doma akustikā atskaņos Aigars Raumanis un Aigars Reinis.
Koncertu vadīs Liene Jakovļeva, un tiešraide vienlaikus skanēs arī Lielbritānijā, Lietuvā un Slovēnijā. Koncertu varēs apmeklēt klātienē, kā arī klausīties un skatīties Latvijas Radio 3 "Klasika" mājaslapā. Koncerta ieraksts vēlāk būs dzirdams arī Austrālijas, Bulgārijas, Grieķijas, Horvātijas, Islandes un Serbijas sabiedrisko raidorganizāciju mūzikas programmās.
Bet Palmu svētdienas noslēgumā pulksten 19.00 tiešraidē no Kopenhāgenas Dānijas Nacionālais vokālais ansamblis un diriģents Deivids Hils interpretēs Žoskēna de Prē, Bernharda Levkoviča, Alisas Firsovas, Dobrinkas Tabakovas, Karla Nīlsena, Emīla Hartmana un Džeimsa Makmilana mūziku.
Palmu svētdiena, arī Pūpolu svētdiena, ir kristiešu svētki, kas vienmēr iekrīt svētdienā pirms Lieldienām.