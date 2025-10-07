Otrdiena, 07.10.2025 12:53
Par Kenterberijas bīskapu kļūst sieviete, notiek šķelšanās kopienā

Par Kenterberijas bīskapu kļūst sieviete, notiek šķelšanās kopienā
Kenterberijas arhibīskape Sāra Mulalija, attēls no interneta resursiem
LELB Ārlietu komisija informē, ka Anglijas Baznīca oficiāli iecēlusi Kenterberijas arhibīskapa amatā bīskapi Sāru Mulaliju un tas pastiprinājis šķelšanos Anglikāņu kopienā. Jaunā aribīskape pazīstama ar savu progresīvo teoloģiju, atbalstu viendzimuma laulībām un interreliģiozā dialoga paplašināšanu. Šī iecelšana izraisījusi tūlītēju reakciju no konservatīvajiem anglikāņiem visā pasaulē. Anglikāņu kopiena visā pasaulē šobrīd aptver aptuveni apm. 100 miljonus ticīgo visā pasaulē.

Kā zināms, iepriekšējais Kenterberijas arhibīskaps Džastins Velbijs atkāpās no amata 2024. gada beigās. Šādam solim galvenais iemesls bija seksuālās vardarbības skandāls Anglijas Baznīcā, kurā Velbijam tika pārmesta nepienācīga izmeklēšana un vadības trūkums. Kā vēsta LELB Ārlietu komisija - kritika nāca gan no baznīcas iekšienes, gan no sabiedrības, īpaši saistībā ar gadījumiem, kur cietušie netika pienācīgi uzklausīti vai aizsargāti.
"Īpašus iebildumus ceļ GAFCON (Global Anglican Future Conference) kustība, kura apvieno aptuveni 70% no anglikāņu kopienas ticīgajiem, galvenokārt Āfrikā, Latīņamerikā un Dienvidāzijā, tai skaitā mūsu draugus - Ziemeļamerikas Anglikāņu Baznīcu (ACNA). Kopumā šīs grupas draudžu locekļu skaits konstanti pieaug. Piemēram, Nigērijas Anglikāņu Baznīca septembrī paziņoja par 15 jaunu diecēžu izveidošanu," informē LELB Ārlietu komisija.
Anglijas Baznīca, lai arī vēsturiski centrālā, šobrīd pārstāv mazāk nekā 2% no globālās anglikāņu kopienas, tai ir aptuveni 1,02 miljoni aktīvu locekļu. GAFCON vadība, tai skaitā Nigērijas, Ugandas un Kenijas primāti, ir pauduši nožēlu par iecelšanu, norādot, ka tā “padziļina teoloģisko plaisu” un “apdraud anglikāņu identitātes sakrālo kodolu”. GAFCON uzskata ka Kenterberijas arhibīskapa amats vairs nespēj būt par visus anglikāņus vienojošo spēku.
