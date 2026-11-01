Par kuru reliģiju ChatGPT saņem visvairāk jautājumus?

Analīzē aplūkoti pieprasījumi laikposmā no 2025. gada septembra līdz 2026. gada septembrim. Jautājumi par hinduismu veidoja četrus procentus, par jūdaismu — divus, bet par budismu — vienu procentu. Jautājumu skaits par islāmu pieauga ramadāna un Eid al-Adha svētku laikā, savukārt jautājumi par kristietību biežāk tika uzdoti ap Lieldienām.
Aptuveni 22 miljoni pieprasījumu nedēļā bija saistīti ar reliģisko tekstu izpēti un interpretāciju, bet vēl 16 miljoni — ar reliģiskajām paražām, svētkiem un rituāliem. No jautājumiem par kristietību gandrīz puse bija saistīti ar Bībeles fragmentiem, bet vēl 13 procenti — ar dievkalpojumiem, sprediķu sagatavošanu un citām ar baznīcas dzīvi saistītām norisēm.