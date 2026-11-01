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Ikars
Svētdiena, 1. novembris, 2026 12:00

Par kuru reliģiju ChatGPT saņem visvairāk jautājumus?

Latvijas Kristīgais radio
Par kuru reliģiju ChatGPT saņem visvairāk jautājumus?
Foto: pexels.com
Svētdiena, 1. novembris, 2026 12:00

Par kuru reliģiju ChatGPT saņem visvairāk jautājumus?

Latvijas Kristīgais radio

ChatGPT katru nedēļu saņem aptuveni 70 miljonus jautājumu un pieprasījumu par reliģiju, liecina OpenAI publiskotā analīze. Visbiežāk cilvēki jautā par islāmu — šādi jautājumi veido aptuveni 45 procentus no kopskaita, bet jautājumi par kristietību — 34 procentus.

Analīzē aplūkoti pieprasījumi laikposmā no 2025. gada septembra līdz 2026. gada septembrim. Jautājumi par hinduismu veidoja četrus procentus, par jūdaismu — divus, bet par budismu — vienu procentu. Jautājumu skaits par islāmu pieauga ramadāna un Eid al-Adha svētku laikā, savukārt jautājumi par kristietību biežāk tika uzdoti ap Lieldienām.

Aptuveni 22 miljoni pieprasījumu nedēļā bija saistīti ar reliģisko tekstu izpēti un interpretāciju, bet vēl 16 miljoni — ar reliģiskajām paražām, svētkiem un rituāliem. No jautājumiem par kristietību gandrīz puse bija saistīti ar Bībeles fragmentiem, bet vēl 13 procenti — ar dievkalpojumiem, sprediķu sagatavošanu un citām ar baznīcas dzīvi saistītām norisēm.

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