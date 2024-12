Pārdomas Adventa ceturtajā svētdienā

Vai ir iespējams visu JD saturu izteikt vienā teikumā? - Jā, tas ir iespējams. Un šāds teikums ir atrodams Jņ. 3:16:

“Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.”

“Jo”- šis vārds atklāj motivāciju. Dievs (šīs un visu citu pasauļu Radītājs) mīlēja šo pasauli un cilvēkus (visu dzīvo radību), tādēļ Viņš rīkojās. Viņš sūtīja pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu Jēzu Kristu. Jeb citiem vārdiem, Viņš sūtīja pasaulē savu Dēlu, ko mēs pazīstam kā cilvēku- Jēzu no Nācaretes. Caur dzimšanu Jēzus savieno 2 pasaules, dievišķo un cilvēcisko, jo vienlaicīgi pieder abām. Dievs apvelk cilvēka ķermeni. “Jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus” (1. Timotejam 2:5).

“Lai”- šīs vārds atklāj mērķi. Lai cilvēks nepazustu. Cilvēks, kas nepazīst savu Radītāju ir pazudis. Pazaudējies. Tieši tā arī ļoti daudzi cilvēki jūtās, eksistenciāli apjukuši, nevienam nevajadzīgi. Kad cilvēks atrod ceļu pie sava Radītāja, viņš ir atradies. Lai kā iegrozītos viņa dzīve, ja viņš tic, viņš nevar pazust, jo ir atradies. Caur ticību Kristum mēs iegūstam mūžīgās dzīvības apsolījumu- cerību par atbrīvošanu no nāves varas un iznīcības lāsta.

Saskaņā ar JD mācību, Jēzus Kristus dzimšana ir Dieva mīlestības apliecinājums morāli kritušajai cilvēcei.

Ideja par Dieva mīlestību, manuprāt, ir ļoti revolucionāra. Tā spēj mainīt cilvēku dzīves un likteņus. Bet to nav viegli pieņemt un tai noticēt.

Un tagad uzdošu jautājumu- atbildi man vai ja vēlies pats sev: “Kam rūp Tava dzīve?” Gribi skarbo atbildi: tavai ģimenei, draugiem un … vairs nevienam. Ir daudz labu cilvēku, kas labprāt palīdz grūtībās nonākušiem, bet arī viņiem ir katram sava dzīve. Un pat, ja šajā pasaulē nebūtu neviena, kam Tu būtu svarīgs, un pat ja Tu būtu lielākais grēcinieks, Dievs Tevi mīl. Vai tā nav revolūcija? Bet, es zinu, ka tam ir grūti noticēt. Dieva mīlestība ļauj mums paraudzīties uz katra cilvēka vērtību un cieņu citā gaismā. Taču doma par Dieva mīlestību pārsniedz mūsu sapratnes spējas. Tādēļ mēs šo vēsti par Dieva mīlestību un Jēzus piedzimšanu dzirdam katra gadu.

Un tagad eksperiments, ja vien vēlies: apsēdies ērti, kur Tevi neviens netraucē, kur nav uzmanību novērsošu trokšņu. Klausies: “Dievs Tevi mīl!”, “Dievs Tevi mīl”, … Kas ar Tevi notiek? Es zinu, Tu jau gatavo iebildumu sarakstu, kādēļ tā nav taisnība vai tas nevar būt.

Redzi, cik patiesībā grūti ir ticēt! Cik daudz iebildumu ir jāpārvar. Ja Tu meklē atbildes uz jautājumiem, Dievs Tev tās dos. Ja Tu nemeklē, bet Tev ir tikai iebildumi, tad paliec tukšā.

Priecīgus Ziemassvētkus!