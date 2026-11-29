Filmas stāsts sākas brīdī, kad Jēzus uzsāk savu publisko darbību, un ved skatītāju cauri viņa kalpošanas gadiem līdz pat krustā sišanai un augšāmcelšanās rītam. Visu to mēs redzam kopā ar jauno Jāni, kurš vēlāk kļūs par vienu no apustuļiem. Pusaudža skatījums padara stāstu tuvu un saprotamu gan bērniem, gan pieaugušajiem: tajā ir vieta jautājumiem, šaubām, smiekliem un pārsteigumam.
“Pasaules gaisma” ir stāsts par cerību, ticību un to, ko Jēzus vēstījums nozīmē cilvēka dzīvē. Tas ir veidots tā, lai uzrunātu ikvienu skatītāju neatkarīgi no viņa pieredzes ar baznīcu.
“Pasaules gaisma” ir veidota plašai auditorijai, īpaši tā šajā Ziemassvētku laikā iesakāma:
- ģimenēm, indivīdiem un jauniešiem, kuri meklē saturīgu brīvā laika pavadīšanas veidu;
- draudzes locekļiem, kuri vēlas gūt jaunu iedrošinājumu un stiprinājumu savā ticībā;
- cilvēkiem, kuri vēl tikai meklē ceļu pie Dieva vai kuriem ir mazs vai nekāds sakars ar baznīcu: filma piedāvā saprotamu un mākslinieciski baudāmu iepazīšanos ar Evaņģēliju;
- jauniešu grupām, mājas grupām un mazajām grupām, kā arī ģimenēm, kuras vēlas kopīgi pavadīt garīgi bagātinošu vakaru kinoteātrī;
- draudzes ģimeņu un bērnu kalpošanām, kas meklē kopīgu pasākumu idejas;
- Ziemassvētku un Lieldienu stāstu tēmu izpētei, piemēram, svētdienas skolās vai sarunu grupās.
Publicitātes foto - lightoftheworld.com
Kur un kā noskatīties
Filma ir iekļauta Apollo Kino repertuārā, un to var noskatīties trijos Rīgas kinoteātros:
- Apollo Kino Akropole Rīga;
- Apollo Kino Domino;
- Apollo Kino Rīga Plaza.
Seansi pieejami ar dublāžu latviešu un krievu valodā, kā arī ar subtitriem latviešu valodā, tāpēc filmu var skatīties visa ģimene, arī jaunākie skatītāji, kuri vēl nelasa subtitrus.
Aktuālais seansu saraksts pieejams Apollo Kino mājaslapā, bet vairāk informācijas par pašu projektu var atrast filmas oficiālajā vietnē “Light of the World”.
Filmu Baltijas valstu kinoteātros piedāvā Vācijas izplatītājkompānija „SDG Entertainment Pictures” sadarbībā ar „Long-Life Partner Productions”.