Ceturtdiena, 09.10.2025 22:55
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:55
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 26. decembris, 2021 09:14

Pāvests Francisks Ziemassvētku uzrunā mudina uz dialogu

Leta
Pāvests Francisks Ziemassvētku uzrunā mudina uz dialogu
Pāvests Francisks tradicionālajā Ziemassvētku dienas uzrunā "Urbi et orbi"
Svētdiena, 26. decembris, 2021 09:14

Pāvests Francisks Ziemassvētku uzrunā mudina uz dialogu

Leta

Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks sestdien tradicionālajā Ziemassvētku dienas uzrunā "Urbi et orbi" ("Pilsētai un pasaulei") aicināja uz dialogu gan personīgajā gan politiskajā līmenī laikā, kad koronavīrusa pandēmijas dēļ palielinās izolācija.

Uzrunājot ticīgos, kas bija sapulcējušies Vatikāna Svētā Pētera laukumā, pāvests sacīja, ka "šajā pandēmijas laikā (..) mūsu spējas veidot sociālās attiecības tiek spēcīgi pārbaudītas. Pieaug tendence izolēties, visu darīt pašiem, pārtraukt centienus kontaktēties ar citiem un darīt lietas kopā".

"Arī starptautiskajā līmenī ir risks izvairīties no dialoga, risks, ka šī sarežģītā krīze novedīs pie īsceļu izmantošanas, nevis došanās garākajos dialoga ceļos," teica Francisks.

"Tomēr tikai šie dialoga ceļi var novest pie konfliktu atrisināšanas un pie ilgstošiem ieguvumiem visiem," uzsvēra pāvests.

Viņš arī norādīja, ka visā pasaulē "mēs turpinām būt liecinieki konfliktiem, krīzēm un nesaskaņām. Šķiet, ka tie nekad nebeigsies, tagad mēs tos tik tikko pamanām. Mēs esam pie tiem tik tālu pieraduši, ka milzīgām traģēdijām klusējot netiek pievērsta uzmanība".

Pāvests pieminēja konfliktus Sīrijā, Irākā, Jemenā un citur pasaulē.

Francisks arī mudināja "nepieļaut jaunus uzliesmojumus ilgi pūžņojošajā konfliktā Ukrainā".



OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?