Uzrunājot ticīgos, kas bija sapulcējušies Vatikāna Svētā Pētera laukumā, pāvests sacīja, ka "šajā pandēmijas laikā (..) mūsu spējas veidot sociālās attiecības tiek spēcīgi pārbaudītas. Pieaug tendence izolēties, visu darīt pašiem, pārtraukt centienus kontaktēties ar citiem un darīt lietas kopā".
"Arī starptautiskajā līmenī ir risks izvairīties no dialoga, risks, ka šī sarežģītā krīze novedīs pie īsceļu izmantošanas, nevis došanās garākajos dialoga ceļos," teica Francisks.
"Tomēr tikai šie dialoga ceļi var novest pie konfliktu atrisināšanas un pie ilgstošiem ieguvumiem visiem," uzsvēra pāvests.
Viņš arī norādīja, ka visā pasaulē "mēs turpinām būt liecinieki konfliktiem, krīzēm un nesaskaņām. Šķiet, ka tie nekad nebeigsies, tagad mēs tos tik tikko pamanām. Mēs esam pie tiem tik tālu pieraduši, ka milzīgām traģēdijām klusējot netiek pievērsta uzmanība".
Pāvests pieminēja konfliktus Sīrijā, Irākā, Jemenā un citur pasaulē.
Francisks arī mudināja "nepieļaut jaunus uzliesmojumus ilgi pūžņojošajā konfliktā Ukrainā".