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Trešdiena, 15. jūlijs, 2026 08:53

Pēc gandrīz 100 gadiem top jauns Jaunās Derības tulkojums latgaliešu valodā

OgreNet
Pēc gandrīz 100 gadiem top jauns Jaunās Derības tulkojums latgaliešu valodā
Foto - LBB
Trešdiena, 15. jūlijs, 2026 08:53

Pēc gandrīz 100 gadiem top jauns Jaunās Derības tulkojums latgaliešu valodā

OgreNet

Latvijas Bībeles biedrībā (LBB) ir uzsākts nozīmīgs darbs pie Jaunās Derības tulkojuma izstrādes latgaliešu valodā. Kā stāsta tulkotāju komanda spārstāvji, šis būs pirmais Jaunās Derības tulkojums mūsdienu latgaliešu rakstu valodā. Iepriekšējais tulkojums tika izdots 20. gadsimta 30. gados. 

Latgaliešu valodu prot vai lieto apmēram 150 000 -200 000 cilvēku Latvijā. Lai gan latgaliešu rakstu valoda ir oficiāli atzīta par latviešu valodas vēsturisku paveidu, tai ir savs unikāls vārdu krājums, gramatika un izruna.

Tulkotāju komanda norāda, ka izdevuma mērķis ir būt ekumeniskam un pieejamam plašai auditorijai.

LBB pārstāvji stāsta, ka šobrīd ar Apvienotās Bībeles biedrības konsultanta Vladimira Vdovikova palīdzību apgūst īpašu Bībeles tulkošanas programmu. Tulkotāju komanda šobrīd gatavojas triju dienu apmācībai, lai Jaunās Derības tulkojums latgaliešu valodā būtu kvalitatīvs.

Pie šī tulkojuma strādās - tulkotājas Ilze Sperga, Māra Mortuzāne-Muravska, redaktore Edeite Laime un teoloģiskais konsultants Jēkabs Rodions-Doļa. Sirsnīgi pateicamies Apvienoto Bībeles biedrību konsultantam Vladimiram Vdovikovam, kurš palīdz apgūt šo programmu!

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