Kā informē mediji, desmitiem raķešu un simtiem trieciendronu atstājuši aiz sevis sagrautas dzīvojamās mājas, bojātus civilos objektus un arvien pieaugošu bojāgājušo skaitu. Bojāgājušo skaits pēc krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kijivai piektdien pieaudzis līdz 30 cilvēkiem, ziņo Ukrainas Valsts ārkārtējo situāciju dienests (DSNS). Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kijivai vēl gandrīz 90 cilvēki ir ievainoti.
"Vakar vakarā apzvanīju vairākus Kijivas iedzīvotājus, kuri bija iesaistīti tajos uzbrukumos. Un gandrīz visi sacīja, ka bija nobijušies, bet nepadosies. Mums te pāris droni ielido un tad jau visa Latgale ir pilnīgā izmisumā. Bet Ukrainā tādi uzlidojumi ar 100 droniem un raķetēm ikdiena," tā E.Pļaviņš.
Kā informē mediji, šis ir viens no pēdējā laikā lielākajiem uzbrukumiem Kijivai. Vairāk nekā 50 000 cilvēku uzbrukuma nakti pavadīja Kijivas metrostacijās, kas kara laikā kļuvušas par patvertnēm. Pēc šiem uzbrukumiem Ukraina atkārtoti aicina sabiedrotos steidzami piegādāt papildus pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Kapelāna garīgās pārdomas
Kapelāns savā ierakstā dalās ar aicinājumu - "Ja ir iespējams, palīdzēsim Ukrainas tautai, bet nepaiesim garām arī tiem cilvēkiem, kuri mums atrodas tepat blakus. Džons Veslijs teicis tā: “Dari visu labo, ko vari, visiem cilvēkiem, cik vien vari, visos veidos, kā vien vari, tik ilgi, cik vien vari", un Pāvests Francisks rakstījis - "Maigs un līdzjūtīgs žests var būt vērtīgāks par daudziem vārdiem.”
Viņš kā garīdznieks min arī vairākas Bībelē atrodamas rakstu vietas par nepieciešamību palīdzēt tiem, kas cieš.
Mateja evaņģēlijs 25:40 - "Patiesi Es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat darījuši Man.”
Pāvila 2.vēstule Galatiešiem 6:2 - “Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību.”
Vēstule Ebrejiem 13:16 - “Neaizmirstiet labdarību un savstarpēju palīdzību, jo tādi upuri Dievam ir patīkami.”