Pēdējā stundā izšķirošais atbalsts: “Zvaigzne austrumos” savāc līdzekļus 100 divstāvu gultām Ukrainai
Labdarības akcijas “Zvaigzne austrumos” mērķis par nepieciešamo finansu sagrūpēšanu 100 divstāvu gultām ir sasniegts, ar gandarījumu pauž akcijas vadītājs, biedrības "Baltijas Globālā Iniciatīva" izveidotājs Pēteris Eisāns. Akcija noslēdzās vakar, 6. janvārī, un burtiski pēdējā tās norises stundā tika saziedotas vēl nepieciešamās finanses līdz pilnīga izvirzītā mērķa sasniegšanai. Arī šogad ikviens tika aicināts atsaukties un ziedot iespēju robežās finanses, lai Latvijā varētu īstenot 100 divstāvu gultu saražošanu un pēc tam tās transportēt uz kara postītajiem reģioniem Ukrainā. 

"Paldies visiem atsaucīgajiem draugiem un dāsnajiem atbalstītājiem. Katrs cilvēks svarīgs! Katrs 5 EUR vai 50 EUR bija svarīgs. Simts divstāvu gultām un matračiem kopā esam saziedojuši. Paldies, draugi! Ziņosim par turpmākajiem soļiem, kad ražošana tuvosies izskaņai un varēsim uzsākt transportēšanas posmu," tā P.Eisāns.

Vienas gultas rāmja un matraču pašizmaksa ir 250 EUR. Un šis gads bija trešais pēc kārtas, kad akcijas "Zvaigzne austrumos" ietvaros tika vākti līdzekļi koka divstāvu gultu sarūpēšanai. Tās tiks nogādātas bēgļiem Ukrainas iekšienē. "Ukrainas austrumos Krievijas armijas spiediens turpinās un cilvēki spiesti doties bēgļu gaitās. Jāmeklē jaunas patvēruma vietas. Divstāvu gulta palīdz dubultot gulētāju skaitu jebkurā telpā," informē akcijas organizators.

mceu_92743604711767780129020.jpg

Attēlā 2022. gadā viena no pirmajām izgatavotajām koka divstāvu gultām, kas akcijas ietvaros tika nogādāta Ukrainā

