"Paldies visiem atsaucīgajiem draugiem un dāsnajiem atbalstītājiem. Katrs cilvēks svarīgs! Katrs 5 EUR vai 50 EUR bija svarīgs. Simts divstāvu gultām un matračiem kopā esam saziedojuši. Paldies, draugi! Ziņosim par turpmākajiem soļiem, kad ražošana tuvosies izskaņai un varēsim uzsākt transportēšanas posmu," tā P.Eisāns.
Vienas gultas rāmja un matraču pašizmaksa ir 250 EUR. Un šis gads bija trešais pēc kārtas, kad akcijas "Zvaigzne austrumos" ietvaros tika vākti līdzekļi koka divstāvu gultu sarūpēšanai. Tās tiks nogādātas bēgļiem Ukrainas iekšienē. "Ukrainas austrumos Krievijas armijas spiediens turpinās un cilvēki spiesti doties bēgļu gaitās. Jāmeklē jaunas patvēruma vietas. Divstāvu gulta palīdz dubultot gulētāju skaitu jebkurā telpā," informē akcijas organizators.
Attēlā 2022. gadā viena no pirmajām izgatavotajām koka divstāvu gultām, kas akcijas ietvaros tika nogādāta Ukrainā