Šie secinājumi iegūti pētījumā "Dievs un dāņi: Ticības analīze 2026" (God and the Danes: The 2026 Faith Analysis), ko šajā (2026. gada) pavasarī publicēja Dānijas Bībeles biedrība (Danish Bible Society). Aptaujā piedalījās 3000 respondentu, un tā sniedz neparastu ieskatu vienā no sekulārākajām valstīm Ziemeļeiropā.
Gandrīz ceturtā daļa jauniešu norādīja, ka reliģija ir svarīga viņu ikdienas dzīvē. Taču starp pārējām vecuma grupām augstākais rādītājs bija 13%. Pētījums arī rāda, ka jaunieši kopumā ir atvērtāki ticības jautājumiem nekā pārējā sabiedrība. Gandrīz 49% Dānijas jauniešu uzskata, ka Dievs vai augstāks spēks noteikti vai, visticamāk, pastāv, kamēr pārējā sabiedrībā tā domā 39% gadījumu.
Jaunieši arī biežāk apmeklē baznīcu. 26% pēdējā mēneša laikā bija piedalījušies dievkalpojumā klātienē vai tiešsaistē, salīdzinot ar 10% pārējās sabiedrības. Tāpat 41% Dānijas jauniešu izrādīja interesi vairāk uzzināt par Bībeli, kamēr kopējais rādītājs valstī ir 22%. Jauniešu starpā, savukārt izceļas jaunie vīrieši. Pētījums liecina, ka viņi ir reliģiski aktīvāki nekā jaunās sievietes. Trešdaļa jauniešu vīriešu pēdējā mēneša laikā apmeklējuši kristīgu dievkalpojumu, bet 21% lasa Bībeli patstāvīgi vismaz reizi nedēļā.
Kā norāda Dānijas Bībeles biedrība, tieši jaunie vīrieši ir viens no pārsteidzošākajiem pētījuma atklājumiem, jo viņi ne tikai atklātāk runā par ticību, bet arī aktīvāk iesaistās konkrētās reliģiskās praksēs. Dānijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs (Johannes Baums) skaidrojot aptaujas veikšanas iemeslus teica: "Mēs veicām šo aptauju, jo jau ilgāku laiku ir daudz stāstu par jauniešiem, ticību un interesi par kristietību. Tagad mēs iegūstam daudz precīzāku priekšstatu par to, kādas šobrīd ir dāņu attiecības ar ticību un Bībeli."