Jau trešo gadu Skultes luterāņu draudze rīko Lielā Adventa vainaga talku dienu pirms Adventa sākuma, kas pulcē gan draudzi, gan vietējos iedzīvotājus, gan Skultes pagasta viesus. Kopā tiek darināts vainags, kura diametrs nu jau ir teju 23 metri. Vainagā izvietoti 19 mazie lukturīši, kas kopā ar četrām lielajām Adventa svecēm norāda dienas, kas atlikušas līdz Ziemassvētkiem. Adventa sveces tiek iedegtas Adventa svētdienās, bet mazie lukturīši – pa vienam atlikušajās nedēļu dienās. Vainaga karkass un lukturi tiek izmantoti gadu no gada. Šī vides objekta idejas autors ir Skultes un Pēterupes draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs. Skultes baznīcas Lielais Adventa vainags atrodas Skultē, Skultes pagastā, Limbažu novadā un to aplūkot iespējams jebkurā diennakts laikā iepretim baznīcai. Sevišķi vakarā tas rotājas visā gaismu mirdzumā. Sestdienu rītos draudzes gida pavadībā no plkst. 8.00 līdz 13.00 to iespējams skatīt no baznīcas torņa visu decembra mēnesi. Turpretī svētdienā tāda iespēja ir pirms vai pēc dievkalpojuma. Sestdienās neformālā gaisotnē ir iespējams satikt mācītāju Ivo Pavloviču Skultes baznīcas parka namiņā „Kafijotava” un dzirdēt stāstu par Lielā Adventa vainaga tradīciju Skultē. Skultes draudze pateicas visiem, kuri atbalstījuši Lielā Adventa vainaga darināšanu.
Svētdiena, 7. decembris, 2025 13:33
Pie Skultes baznīcas tapis Latvijā lielākais Adventa vainags
Kristīgajā pasaulē sācies Advents – četras nedēļas ilgs Kristus dzimšanas svētku gaidīšanas laiks. Iepretim Skultes baznīcai kopš 2011. gada tiek darināts Lielais Adventa vainags, kas zināms kā lielākais Latvijā un ko ikviens var aplūkot līdz Zvaigznes dienai.