Diskusijā piedalījās kinorežisore un esejiste, 4 filmu un 7 grāmatu (tostarp grāmatas “Mans konservatīvais kompass”) autore Vija Beinerte, klasiskā filoloģe un žurnāla “Telos” galvenā redaktore Agnese Irbe, kā arī politologs, Kristus draudzes mācītājs un projekta “Dāvida armija” vadītājs Andis Kudors. Vakaru vadīja žurnāliste un biedrības “Esmu dzīvs” vadītāja Laura Doveika.
Atklājot diskusiju, Laura Doveika uzsvēra, ka šī saruna ir par spēju pastāvēt laikā, kad pasaulē pieaug nedrošība, ideoloģiska spriedze un sabiedrības sašķeltība. Savā priekšlasījumā Vija Beinerte pievērsās Rietumu civilizācijas garīgajam stāvoklim un ideoloģiskajām pārmaiņām.
Agnese Irbe savukārt sniedza plašu pārskatu par pēdējo gadu notikumiem Latvijā saistībā ar ģimenes, laulības un dzīvības aizsardzības jautājumiem. Andis Kudors savā priekšlasījumā aplūkoja ģimenes vērtību un sabiedrības procesu ārpolitisko un garīgo dimensiju.
Plaša diskusijas daļa tika veltīta jautājumiem par demogrāfisko situāciju Latvijā, abortiem, bērnu audzināšanu un jauniešu pasargāšanu no ideoloģiska spiediena. Diskusijas kopsavilkums, pilns pasākuma video ieraksts pieejams Asociācijas “Ģimene” mājaslapā.